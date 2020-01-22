武漢肺炎源頭找到了！野味市場價目表曝光「活孔雀一隻500」

記者柯沛辰／綜合報導

湖北省武漢肺炎疫情持續擴散，禍首尚未查清，不過已確認是「野味」釀禍。大陸抗SARS權威、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山20日接受專訪時說，新型冠狀病毒應是來自各種野生動物，不排除是竹鼠、獾。

83歲鍾南山接受央視專訪指出，許多冠狀病毒都是藉由哺乳動物傳染給人類，包含SARS、MERS等，都是從某個野生動物來的，中間有一個宿主，然後再感染人類，「除了戴口罩、量體溫等防疫措施外，也要改變習慣，不要再吃野味了。」

▲武漢華南海鮮市場開業超過15年，也有不少販賣野味的攤販。（圖／翻攝自微博）

中國科學院院士、國家疾病預防控制中心主任高福今22日也在國新辦發布會上表示，新型冠狀病毒的來源是武漢一家海鮮市場非法銷售的野生動物，從疫情爆發初期來看，病患多與武漢華南海鮮市場有關。

儘管官方已將市場關閉，但隨著疫情擴散，許多媒體將矛頭指向武漢華南海鮮市場，一一揭露過去攤販賣野味的黑幕。其中，不少微博網友也紛紛撰文，甚至貼出一張「野味價目表」，「這是野生動物的報復，真的不要再吃野味了」、「禍從口入，在這裡成了現實」、「原本這些病毒離人類很遠，卻在人類的口腹之欲中，成為傳染病毒的瘟疫之源…」

▲市場中一家野味攤的價目表，其中大多明碼標價。（圖／翻攝自微博）

價目表可見，攤販地址位在武漢市漢口火車站華南海鮮市場東區，名叫「大眾畜牧野味」，專賣各種野生動物，其中包括孔雀、狼仔、狐狸、果子狸、刺蝟、鱷魚、野兔及竹鼠，而且一一標註相應價格，標榜「活殺現宰、速凍冰鮮、送貨上門，代辦長途託運」。

武漢剛傳出疫情時，陸媒《澎湃新聞》記者曾暗訪華南海鮮市場，一家賣野味的商鋪堆滿籠子，鏡頭下可見店內遍地血水，現場凌亂不堪。

▲大陸官方證實，新型冠狀病毒來源是一家非法銷售的野生動物。（圖／翻攝自微博）

2012年，《武漢晚報》也曾進行類似暗訪，記者好奇指著地上野生動物詢問「為什麼是死的？」結果老闆立刻指責記者外行，「當然是死的，野生動物很機靈，很難抓到活的，我做這個生意這麼多年，都是賣死的！」

事後，警方上門，發現這些野味大多死因不明，有的在冰櫃裡放了一、兩年，還被拿來做菜，有沒有用毒藥毒死的，尚不得而知。當時警方問店家是否有「野生動物銷售許可證」，但老闆只出示了一張早已過期、不是他本人的複印紙。

▲市場已遭官方關閉。（圖／路透社）

回顧2003年，非典型肺炎SARS肆虐中國大陸，2005年香港大學研究人員就在中華菊頭蝠身上發現類似病毒。中國科學武漢病毒研究所經過13年追蹤，最終證實病毒源頭來自中華菊頭蝠。

許多微博網友回憶起SARS疫情，想起去年蒙古鼠疫病原是土撥鼠，加上曾在非洲流行的伊波拉病毒原宿主也是果蝠，不禁呼籲「吃野生動物引起的災難不止一起！我們平常吃的豬牛羊都是養殖場飼養，定期檢疫，但野生動物不存在這種檢疫！別再吃野味了！」

▼被指是病毒源頭的「大眾畜牧野味攤」。（圖／翻攝自微博）