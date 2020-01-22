送愛到陸嘉、四分子榮家　林燕祝社區關懷

▲台南市議員林燕祝與婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃，前往永康陸嘉社區探望榮家，送上春節民生物質及保暖衣物及關懷四分子社區身心障礙住戶。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆除夕前屆，台南市議員林燕祝22日與婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃，前往永康陸嘉社區探望榮家，送上春節民生物質及保暖衣物，志工們還關懷四分子社區身心障礙住戶，提前向大家拜個早年，適時提供必需的協助，志工們噓寒問暖之餘，還貼心地貼春聯，平靜社區頓時熱鬧起來，讓老人家備覺溫馨。

陸嘉社區早期有100多名榮民榮眷，目前僅剩餘14名老兵，令僅存榮民榮眷們感觸良深，辛酸地自嘆是「被遺忘的一群」，對照多數政治人物只在選舉期間才會到社區露臉，林燕祝總會選在軍人節、農曆新年等節日時抽空看看老榮家，未因人數明顯減少，就疏於關懷，令住戶十分有感，可謂是陸嘉最忠實的朋友。

林燕祝準備圍巾、面紙、白米和關廟麵等民生用品，上午率領數十名婦女會幹部，專程送到陸嘉住戶手上，親切地和大家噓寒問暖，同時準備前總統馬英九親筆寫春聯，增添農曆年的氛圍，聽到林燕祝議員來訪，榮民榮眷聊天時高興地牽住她的手，興奮心情溢於言表。

林燕祝向大家拜早年，叮嚀老人家務必養好身體，她強調飲水思源觀念，如果沒有他們全力捍衛國家，安定台灣，社會如何進步發展，老兵居功匪淺，政府在關心原住民之餘，請用些心思在老兵身上，妥善照顧殘生，感恩他們過去的付出，不要任其凋零。

林燕祝議員與婦聯會志工稍晚轉往四分子社區，探視身心障礙者、急難救助家庭等弱勢族群，發放婦聯會和祝豪公司捐出的白米包，同時籲請社會善心人士適時伸出援手，提供必需的協助，讓大家都能過個平安的金鼠年。