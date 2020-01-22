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揪甘心！礁溪鄉公所歲末送暖贈紅包　義診義剪溫馨助弱勢

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▲▼礁溪鄉公所歲末送暖，贈紅包義診義剪，溫馨助弱勢過好年。（圖／礁溪鄉公所提供，下同）

▲礁溪鄉公所歲末送暖，贈紅包義診義剪，溫馨助弱勢過好年。（圖／礁溪鄉公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪鄉公所歲末寒冬之際，為協助弱勢家庭渡過農曆春節，結合民間力量共同辦理送暖活動，22日於公所前廣場舉辦「幸福獻愛、關懷滿滿」活動，提供低收入戶家庭春節慰問金和愛心物資，同時還有身體健康諮詢的義診及剪修面容義剪等活動，為民眾的健康把關，在寒冷的天氣中送上溫暖。

礁溪鄉社會課長林靜瑩表示，「幸福獻愛、關懷滿滿」活動發放的慰問金及物資，除由鄉公所籌措預算15萬1千元（每戶1千元）辦理外，還有來自民間善心人士蕭讚添先生和蕭民煌先生父子捐贈22萬6500元(低收入戶，每戶1500元)、白宮渡假飯店26萬元（每戶1千元，對象低收入戶、中低收入戶、特境兒少、身障、中低老人及邊緣戶等），合計63萬7千500元。

▲▼礁溪鄉公所歲末送暖，贈紅包義診義剪，溫馨助弱勢過好年。（圖／礁溪鄉公所提供，下同）

同時，礁溪兆品酒店也提供160份年菜（雞湯）、李樹文先生捐助200包新竹炊粉及社會救助糧白米1千200包，計6萬公斤，在年關前送暖。

另也感謝杏和醫院陳啟章醫師，熱心公益帶領同仁提供義診服務，以及宜蘭縣理燙髮美容業職業工會陳阿榮理事長，帶領理燙髮美容工會志工提供義剪服務，鄉張永德鄉長特頒感謝狀，向熱心的捐助單位致上敬意，並親自發送春節慰問金及物資，氣氛十分溫馨。

▲▼礁溪鄉公所歲末送暖，贈紅包義診義剪，溫馨助弱勢過好年。（圖／礁溪鄉公所提供，下同）

▲▼礁溪鄉公所歲末送暖，贈紅包義診義剪，溫馨助弱勢過好年。（圖／礁溪鄉公所提供，下同）

「幸福獻愛 關懷滿滿」活動圓滿落幕，鄉張永德鄉長感謝所有捐助物資、提供服務的民間單位，響應「歲末送暖贈紅包、義診義剪溫馨過好年」活動理念，願意加入送暖行列，盼藉此關懷活動能夠拋磚引玉，喚起更多企業、社會團體及善心人士共同響應，有錢出錢、有力出力，並會持續跟民間團體互相配合，傳遞更多的愛與溫暖，讓弱勢族群都能夠溫暖地過個好年。

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