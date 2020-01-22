快做人！命理師掛保證...「2020年出生小孩」一生順遂有貴人

▲命理師分析2020年鼠年經濟面表現亮眼。（總統府提供）

圖文／鏡週刊

庚子鼠年即將來到，有命理師分析2020年的整體年運，表示將是上天賜給人民百姓「福份」的一年。對於用心貢獻付出者、虛心受教的學習者，將獲得較好的福報和紮實的知識。用「專業素養」展現說服力的人，較易獲取他人的尊敬、信任；反之用「臨場反應」塘塞呼攏者，發展格局會越來越受限。若鼠年有生子打算的民眾，可好好把握，小孩的一生會較順遂，遇挫折也容易遇貴人相助。

易經命理老師高煜霖分析，2020年歲次是「庚子年」，生肖屬「鼠」，今年對於「行好事，存好心，說好話」的人，將是運勢順暢的一年；因為「庚」五行屬「金」，「子」五行屬「水」，形成「天干生地支」格局。因為老鼠有繁殖力強的特性，暗指明年做事要求人和，人際關係越好，會有越多人來相助；換句話說，凡事靠「團隊力量」，成就才會高。

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高煜霖表示，老天爺會主動出手，幫助正面思考的人，凡事順利、平安，就算遇到「卡關」，也會關關難過關關過；更由於「天道」是正道，用此反推，2020年如以「專業」為基底的人、事、物，將會發揚光大。

從2020年的經濟面來看，高煜霖說，國際知名企業將有機會大舉來台投資，專業人、事、物以稀為貴，收入可望大幅增加。股市指數有機會創新高，電子科技相關類股、半導體、鋼鐵，及航運、通路、能源等相關類股，整體而言表現亮麗。不過營建、水泥、貿易等相關行業，恐受限市場的動能影響，需再加把勁；生技、醫療、化學等行業，在研發、研究上，有機會展現突破性的成果；紡織、紙類、文教等產業，較缺乏題材，易被冷落。

談到2020年的政治面，高煜霖表示，因為之前累積的「民怨」，在今年容易被放大、操作，例如「罷韓」「國民黨改革」等議題。更厲害的，還會順勢而為，例如「反紅媒」「中共代理人」等相關法案，或「中美貿易戰」的國際力，將強力介入台灣的政治生態，而有機會翻轉成為新氣象、新氛圍。

高煜霖呼籲，如果當事者還堅持用舊思維應對，翻轉恐成真；若願意用謙卑的態度，積極去尋求和解，加上真正以民為本，就今年的年運來看，老天爺會願意再給一次機會。

值得一提的是，2020年出生的小朋友，因年運是天干生地支，所以一生相對會較順遂；如果遇到挫折，也容易有貴人相助而化解，想生小孩民眾可以好好考慮。



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