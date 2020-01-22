春節「六都垃圾清運時間」懶人包！小年夜、除夕加班清運

▲民眾春節大掃除須留意清潔隊收運垃圾的時間。（翻攝自台北市環保局臉書）

圖文／鏡週刊

農曆春節到來，家家戶戶大掃除，由於大部分縣市清潔隊配合年假初一至初三都暫停清運，民眾家中累積了多日的垃圾，卻不清楚清潔隊清運垃圾時間，因此環保署彙整了各縣市垃圾清運資訊，供民眾上網查詢。

為配合春節連假，大部分縣市會於小年夜、除夕（23、24日）加班清運，民眾若有大型廢棄家具，可事前與在地清潔隊聯絡，如台北市、台中市和台南市今（22日）前還有機會預約，不然就須等年後才能處理，台北市環保局提醒民眾須依規定排出大型廢棄物，切勿任意放置戶外，以免受罰（新台幣1,200元至6,000元罰款）。

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由於春節垃圾清運時間有異於平常，環保署彙整了各縣市清潔隊清運資訊，提醒民眾記得在指定時間、地點倒垃圾，才不會撲空。另外，環保署建議，大掃除時也要檢查耗電物品，如玩具或手電筒電池無法使用時，可取下裝配到其他較低耗電的電子產品，如鬧鐘及遙控器，善加利用能源；電池電力耗用完畢時，也要取出做好妥善回收。

六都垃圾清運時間一覽 台北市 小年夜至除夕（23-24日）：加班清運

初一至初三、初五（25-27、29日）：停收

初四、初六（28、30日）：正常清運 新北市 小年夜、除夕（23-24日）：加班清運

初一至初三（25-27日）：停收

初四（28日）：正常清運 桃園市 小年夜至除夕、初五（23-24、29日）：加班清運

初一至初四（25-28日）：停收

初六（30日）：正常清運 台中市 小年夜至除夕（23-24日）：加班清運

初一、初三（25、27日）：定點定時清運

初二、初五（26、29日）：停收

初六（30日）：正常清運 台南市 小年夜至除夕（23-24日）：加班清運

初一至初三（25-27日）：停收

初四（28日）：正常清運 高雄市 小年夜至除夕、初四（23-24、28日）：加班清運

初一至初三（25-27日）：停收

初五（29日）：正常清運 以上垃圾清運資訊如有異動，請以各縣市環保局最新公告為準。

全台垃圾清運時間一覽，可至行政院環保網站查詢。



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