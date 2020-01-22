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「200萬隻蟎蟲」藏床上！家中6大最髒處...過年大掃除必掃重點公開　

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床墊超過3年沒清潔，將累積10億細菌，比馬桶細菌數量還多。（Pexels提供）

床墊超過3年沒清潔，將累積10億細菌，比馬桶細菌數量還多。（Pexels提供）

圖文／鏡週刊

過年除舊布新是家家戶戶都會做的事，不但可以掃掉過去1年的晦氣，還象徵著為來年開運。據調查發現，家中最髒的6大地方分別為床墊、遙控器、冰箱把手、砧板、牙刷、洗碗海綿。尤其很多人會因為床墊貴捨不得換，如果超過3年沒打掃，將可能累積10億細菌，比馬桶還髒！

打掃重點1：床墊、床被套

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據英國研究指出，床上每1公克的灰塵裡，可以孳生1.8萬隻蟎蟲，整張床上最多蟎蟲時可達到200萬隻，如果不幸床墊超過3年沒清潔，恐將出現超過10億細菌，別說過年要換，平時每週就該定期更換床被套，以免整天與細菌、蟎蟲為伍。

打掃重點2：遙控器

70%的遙控器含有致病細菌，骯髒程度超越馬桶，建議民眾用酒精殺菌，並以濕巾徹底擦拭，或者使用噴霧式洗滌劑。家中同類型的產品還包含：手機、遊戲把手、鍵盤、平板電腦。

打掃重點3：冰箱把手

每個冰箱幾乎都會被檢測出有大腸桿菌，而冰箱把手也是家裡隱藏的細菌溫床，經實驗測試發現，細菌指數達到40,991，是馬桶座的54倍以上。尤其很多人在處理生肉後，沒有洗手就直接開冰箱，或是把擦過手、髒的廚房用毛巾掛在冰箱把手上，並在處理肉類食品後用毛巾擦手，多天未清洗，這些習慣都容易讓細菌孳生。

打掃重點4：砧板

根據美國亞利桑那大學公共衛生、環境科學和免疫學教授、微生物學家Charles Gerba指出，家中最髒最髒的地方很可能是廚房，調查顯示，一般家庭的砧板上的糞便細菌數量比馬桶座上多，因為切肉用的砧板容易殘留沙門氏菌和大腸桿菌，所以把三明治放在馬桶座上可能比放在砧板上還安全。

防毒教母譚敦慈則建議，家中最好準備4個砧板，分別用來切熟食、肉類、蔬菜及水果，以避免交叉汙染。另外，如果使用木製砧板，砧板一旦有刻痕就要換新，因為砧板出現刻痕就容易發霉、藏汙納垢。最好砧板清潔過後能放在通風處晾乾，定期用沸水消毒砧板，使用更安心。

打掃重點5：牙刷

若是沖馬桶不蓋馬桶蓋，糞便細菌很可能隨著水流沖到空氣中，牙刷不僅沾附口腔細菌還會沾染糞便細菌，使用一段時間後，細菌數明顯增加，美國牙醫學會建議每3到4個月就應該更換牙刷1次。

打掃重點6：菜瓜布

在一項2017年被刊登於《科學報告》（Scientific Reports）期刊的研究中，德國研究人員針對廚房海棉進行細菌分析，發現一般家庭的廚房海綿中帶有362種不同的細菌，各自潛伏在細縫裡，且每平方公分有高達450億個細菌。

專家建議，要嘛就不要使用廚房海綿，改以塑膠或矽脂材質做的刷子，並且保持乾燥，不然就要時常替換廚房海綿，或者是利用漂白劑浸泡、微波爐殺菌，以免越洗越髒還把細菌吃下肚。


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