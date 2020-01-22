特斯拉「股價飆漲賺翻」卻砍獎金　員工連署要求薪資提高15%

▲特斯拉賺大錢，薪水卻沒有跟著等比調漲。（圖／路透，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國汽車公司特斯拉（Tesla）在過去一年中，擴大了國際業務，不只在上海開設了汽車工廠，股價也飆增。不過即便公司賺大錢，員工的薪水卻沒有正比上調，時薪依資歷17美元（約新台幣509元）至33美元（約新台幣988元）不等，因此員工提出要求，希望工資提高15%。

據《CNBC》報導，美國汽車公司特斯拉擴大國際業務，電動汽車在中國和歐洲也有銷售增長的潛力，且在過去的3個月中，電動輕型商用車皮卡（Cybertruck）的股價也猛增。

公司會賺錢全都歸功於銷售員工，他們為了推動團隊，做了更多的事情，為的就是提高利潤率、實現持續的盈利能力，然而薪水卻沒有等比的上漲。

美國維吉尼亞州里士滿市（Richmond）的特斯拉顧問布魯爾（Dare Brewer）在電子郵件中表示，「基本工資應提高15%，以使我們更接近生活工資。」同時也附上了請願書，希望能讓同事們齊心向公司提出要求，而直至上週三（15日），已經得到了187個連署簽名。

據布魯爾的信件說法，特斯拉給美國銷售員工的基本工資水平為每小時17美元（約新台幣509元）至33美元（約新台幣988元），並依資歷給薪水。而在2019年，公司取消或重組了獎金分配，只有高績效的銷售員工才能有更優渥的工資。

特斯拉一些銷售顧問也補充，因為付出與薪水不成比例，因此許多人甚至需要透過副業、兼職來彌補收入損失，還有一些資深同仁更因減薪而決定離職。