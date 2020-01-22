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打疫苗沒用！武漢肺炎「和SARS一樣沒藥醫」　網憶17年前慘況：只能隔離

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▲▼ 武漢肺炎。圖為武漢醫療治療中心（Wuhan Medical Treatment Center）人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 武漢肺炎並不能靠疫苗治好。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃可昀／綜合報導

近日爆發的武漢肺炎其實和SARS（嚴重急性呼吸道症候群）是親戚，兩者都屬於「冠狀病毒」，特色就是無藥可醫，僅能針對症狀進行治療、預防傳染擴散，並沒有辦法消滅病毒本身，當年SARS也是透過勤洗手、戴口罩等方式避免感染，才得以控制住患者人數與疫情。

一名網友在PTT表示，家裡長輩和幼稚園老師都認為武漢肺炎沒那麼嚴重，不至於讓小孩請假躲在家，甚至認為「打個疫苗、吃藥就好啦」，事實上，武漢肺炎和SARS都無藥可解，唯一方法就是阻止傳染，但不少人以為過去SARS得以平息是「疫苗」的功勞，「我跟他們說SARS沒疫苗沒特效藥，他們還不信」，也難怪這次台灣出現武漢確診病例，很多人仍小看事件的嚴重性。

請繼續往下閱讀...

網友表示，「前面還有人說吃抗生素就好了」、「抗生素對冠狀病毒根本沒用好嗎」、「你不把病毒根絕，靠疫苗病毒就會一直進化」、「你沒講我還真的以為有做出疫苗耶」。此外，當年SARS是如何消失也在網路激起一波討論，大家印象中都是當時鬧得人心惶惶，但後來漸漸沒消息，不知道官方是如何穩定住疫情的。

▲武漢肺炎，民眾戴口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲做好預防、避免感染才是最有效方式。（示意圖／記者林敬旻攝）

對此，網友指出，SARS得以被消滅主要有2個原因，分別是氣溫變熱、隔離，「天氣熱可能真的是抑制SARS的原因」、「SARS被消滅很強運，當時也沒研究SARS怕高熱」、「隔離成功佔很大因素，要感謝犧牲的人」、「病人確實隔離，自主隔離有確實就變少」、「一是天氣變熱，二是防疫變好，得病者都在醫院了，不會再散布，最後也不再有新增病例，就這樣消失了」、「氣溫回暖自己跑的，根本不知道怎麼治。」

台大醫學系SARS工作小組2003年提出一份報告，內容提到SARS病毒有一層蛋白外殼，而高溫確實會讓蛋白質產生變化，進而失去作用，不過，38度並非殺死SARS病毒的臨界溫度，「也就是說，在38℃的情況下，SARS病毒仍然會存活，讓室溫保持在38℃是沒有辦法殺死SARS病毒的。」由此可知，高溫對SARS或許有影響，但並非消滅主因，主要還是得靠病人隔離，與全民做好預防工作。

中國疾控中心日前指出，冠狀病毒是很常見的病毒，分為很多類型，其中武漢肺炎就是「新型冠狀病毒」，和SARS結構類似，但是不一樣的東西，傳染力與致病性也比較低。至於最近網路上流傳「SARS病毒從未消失，而是寄生在蝙蝠體內」這項謠言，該中心解釋，「我（中）國再未發現SARS病例，目前在蝙蝠體內也沒有檢測發現人SARS冠狀病毒。」

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