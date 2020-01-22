房產大亨也想救遠航！投資人團隊最多給20億　張綱維：願讓董座

▲遠東航空記者會，投資人代表蔡慧玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空去年爆出停飛危機，民航局申請予以廢證。遠航董事長張綱維今日召開記者會，強調只要民航局同意復飛，新投資人就會挹注資金，維持上千名員工的工作權益。對此，交通部則發出2點聲明，呼籲張綱維優先照顧員工，儘速發放積欠薪資讓員工好好過年，並強調如有投資人願意投資遠航，可依法提出申請，但須經過民航局5階段審查。

新投資人代表蔡孟哲聲明，為了遠航一千多名員工家庭生活，也為了離島民眾權益，只要政府給遠航復飛條件，本人將挹注資金投資，完成所有復飛條件，接手遠航經營權，目前準備的投資基金約15到20億元，且投資人不只一位，有數位投資人。張綱維也表示，願意讓度經營權，董事長換人當，簡單來說就是要募集30億，目前已可募集完畢。

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投資人代表蔡慧玲表示，投資團隊不只蔡孟哲，還有中部林姓房地產大亨，投資人都看好遠航是個歷史悠久、品牌良好、員工素質佳的品牌，之前純粹是因為張綱維獨資太辛苦了，差點資金斷裂，她表示，「政府如果不想讓問題擴大，就讓遠航復飛」，只要復飛金流就會進來。

蔡慧玲說，希望政府挺企業，若民航局堅持廢證，投資人恐怕不會願意從頭再來。張綱維表示，只要開出復飛條件，資金就會進來，但若依然是廢證，資金就絕對是不會進來，他說，「希望民航局告訴我們復飛遠航要有多少資金、要做什麼，我們會立刻準備資料提報」。

▲遠航董事長張綱維聲明。（圖／遠航提供）

對此，交通部則發出2點聲明，呼籲張綱維優先照顧員工，儘速發放積欠薪資讓員工好好過年，並強調如有投資人願意投資遠航，可依法提出申請，但須經過民航局5階段審查。「經營國際線部分，資本額不得低於新臺幣六十億元；國內線部分，資本額不得低於新臺幣十五億元。」