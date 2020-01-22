晚上拜土地公　她見「香爐三炷香」嚇跑：我很努力再看一次不敢接近了

▲有網友說，「晚上盡量不要拜拜，土地公伯伯下班了，那裡屬於無政府狀態。」（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「去拜拜發生一件特別的事～有人有遇過嗎？」一名女網友分享晚上去家裡附近的土地公廟拜拜，看到香爐的景象後讓她直呼，「因為四下無人，我實在太害怕了，東西快速收拾，我就離開沒拍照了。」

原PO今天（22日）凌晨在「靈異公社」臉書社團說，她記得拿香拜拜跟插香時都是正常的，離開前還有檢查三炷香都有點著；回去要收東西時，發現拜「田頭公」香爐的香，兩支香是燒到一半，另外一支香竟被倒插。

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「我很努力再看一次，紅色手拿香的部分在上面。」原PO表示，因四下無人，「我實在太害怕了，東西快速收拾，我就離開沒拍照了。」

▼原PO說，兩支香燒到一半，另外一支香竟被倒插。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，有網友認為，「只是品質不良的香燒起來像是被倒插，妳有拔起來確認香腳嗎？」原PO回「我看到就害怕趕快離開，根本不敢再接近那香爐了。」

「當下只有我一個人，全程只有我而已。」原PO後來也補充說，「我非常肯定我的香是拿正的，因為我有特別檢查每根有沒有點著，我也不可能自己無聊倒插香。因為我知道香燒一半就能收東西，所以我才會特別注意香爐的香。」

其他人則留言，「晚上盡量不要拜拜，土地公伯伯下班了，那裡屬於無政府狀態」、「沒人晚上在拜拜的啦」、「把倒插的那根香拿起來，看看是不是妳點錯頭了」、「我聽老一輩說晚上不要去廟裡拜拜，最好白天去。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！