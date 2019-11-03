Apple Card信貸額度有多少？　高盛首份申報資料揭端倪

▲Apple Card。（圖／翻攝自Apple）

記者余弦妙／綜合報導

先前Apple在推出信用卡服務Apple Card後，引起了許多人的關注，因為此張信用卡可在購買Apple產品、搭乘Uber，或是訂Uber Eats外送時可獲得3%的高現金回饋，現在從高盛最新公布的申報資料中還能看出早期投資Apple Card的一些細節。

從高盛申報的資料中可以看出，在Apple Card正式發行的上季，高盛集團在9月30日前共提供給蘋果顧客約100億美元的信用額度，已申辦Apple Card的顧客共已貸款7.36億美元。不過，因為大多數銀行不會個別公布信用卡的表現，所以很難做比較。

綜合外媒報導，Apple Card是高盛集團近來為了將注意力轉向大眾消費者所做的積極動作之一。高盛過去逾一世紀來都在迎合大企業和大型投資人。合作夥伴蘋果設法淡化高盛這家投資銀行所扮演的角色，Apple在這項商品的宣傳詞是這麼說的：「這是一張新形態的信用卡，由Apple所創，而非銀行。」

此外，Apple執行長Tim Cook也說過，「Apple Card是美國歷史上發行最成功的信用卡」，因為其不僅在購買Apple產品時能夠獲得高現金回饋，且在搭乘Uber或訂Uber Eats外送服務時，也能夠獲得相同的優惠；再者，這張卡片也將不會收國際刷卡等各項手續費。更宣布，Apple Card使用者未來在購買iPhone時，可享有24期的無息分期優惠。

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