武漢肺炎病房區直擊！　醫穿「7層防護裝備」包緊緊...分區域全面消毒

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎持續蔓延，截至今（22）日早上7點，大陸共確診323例感染病例。走進武漢金銀潭醫院的重症監護隔離病房，可以看到醫務人員坐在病人床邊，做各種操作及處理，同時及時記錄相關的情況，每4小時換班一次。要進入醫院採訪得按照標準，穿戴7層防護裝備，包括鞋套、護目鏡、手套以及口罩、帽子等。

▲金銀潭醫院病房區。（圖／央視新聞）

武漢市20日公佈61家發熱門診名單，《央視新聞》探訪了其中3家醫院的隔離病房、發熱門診，帶來救治一線的最新情況。金銀潭醫院作為武漢專門收治新型冠狀病毒感染肺炎患者的定點醫院，從外面進入到重症病房，醫生們除了做好防護，還要在不同的區域進行消毒。

▲護士在做記錄，每4小時輪班一次。（圖／央視新聞）

報導稱，在第一穿衣區，醫護人員要穿上隔離服、鞋套，戴上手套、口罩，如果要進入病房，需要戴上厚的N95口罩；穿過第二道玻璃門，就來到潛在污染區。通過這裡進入重症病房前，醫護人員需要先後經過風淋通道、紫外線消毒區進行消毒。

患者治療區也就是隔離病房，在這裡醫護人員對病患進行治療和護理，同時及時記錄相關的情況，每4小時換班一次。此外，在病人搶救的過程中，醫院還配備了充足的護士做外圍工作。

▼潛在污染區。（圖／央視新聞）

在華中科技大學同濟醫院的發熱門診，可以看到隨著病例的增多，擴充了具有防護條件的病房共5層來使用，醫護人員的防護措施均為二級防護。記者要進入醫院採訪，得按照標準穿戴7層防護裝備，包括鞋套、護目鏡、手套以及口罩、帽子等，這個全套的防護服最核心的原則就是盡量不讓穿戴者皮膚暴露在空氣當中。

▼ 病房內的護士用對講機回報病患情況。（圖／央視新聞）

華中科技大學同濟醫院副院長劉爭介紹，在發熱門診，醫生通常是8小時一班，這樣保證他們有充足的時間休息，不過度疲勞。醫院發熱門診感染性疾病科副主任醫師李偉介紹，目前醫院已經向發熱科增加了人手，每天值班的醫生從以前的2人，增加到了現在的8人，每天三班倒，24小時接診，一天下來，每天可以看400個號。

目前武漢市按照國家、省、市聯合制定的診療方案，集中患者、集中資源、集中專家、集中收治。為防止病人交叉感染，造成更大範圍蔓延，華中科技大學附屬協和醫院將在23日下午6點前關閉發熱門診，派出專家醫護團隊進駐定點醫院開展診療。

▼金銀潭醫院外觀。（圖／央視新聞）