美食專家蔡季芳台南場新書分享會　許育典推台南越光米

▲台南市副市長許育典（左二），與美食專家蔡季芳，力推優質品牌米「台南越光米」，進而鍾愛「台南越光米」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市副市長許育典，6月22日出席美食專家蔡季芳（阿芳老師）台南場新書分享會，在鄉下長大的他，除擔任神秘嘉賓外，並親自介紹台南市優質品牌米「台南越光米」，希望更多民眾能夠品嚐到台南在地優質好米，進而鍾愛「台南越光米」。

台南市為台灣重要的米倉，每年水稻種植面積為24000公頃，台南市政府輔導農友栽培的台南16號品種白米，外觀晶瑩剔透、食味質媲美越光，而有「台南越光米」美稱，並以「台南越光米」作為台南市品牌米行銷推廣。

這款米使用乾淨無汙染的烏山頭水庫水源灌溉，且具備「水頭風尾」之特性，故生產出香甜Q彈的「台南越光米」，該米亦參加行政院農業委員會農糧署所舉辦的「精饌米獎」，連續2年受評審們的青睞，2017年由芳榮米廠的「禾雁米-台南16號」榮獲台灣好米組冠軍、2018年芳榮米廠的「台灣越光米-台南16號」獲台灣好米組季軍，不但代表台南優質好米獲得肯定，也是消費者吃好米的不二選擇。

22日在台南文化創意產業園區舉辦的新書分享會中，阿芳老師以國產食材手做派對為主題，和許育典副市長及參加民眾分享國產食材所製作的手做料理，及進行現場投票，並由許育典副市長頒發當日最大獎「台南越光米」，活動現場氣氛愉快歡笑聲不斷！