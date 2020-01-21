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武漢肺炎疫情台灣首例確診　陳其邁：已做好相關防疫準備

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▲對武漢肺炎防疫工作，行政院副院長陳其邁表示，政府已做好防疫整備工作，請國人放心。（圖／記者林悅翻攝）

▲對武漢肺炎防疫工作，行政院副院長陳其邁表示，政府已做好防疫整備工作，請國人放心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院副院長陳其邁指出，對於武漢肺炎這種新型態冠狀病毒，必需做好準備，也呼籲民眾要有風險意識，能夠勤洗手，若有咳嗽症狀必須戴上口罩，另外也放寬通報的標準，在中國大陸回到台灣只要有任何肺炎症狀，各醫療院所都要列入通報對象，讓疫情擴散程度能有效掌握。

陳其邁21日下午視察慰問南區交控中心，聽取高速公路春節疏運計畫簡報，有關武漢肺炎疫情，他說今天是要要瞭解高速公路疏運，等一下也會去看高雄海運及空運的春節旅客疏運狀況，尤其南部地區在過年時會有很多返鄉人潮，一來要嘉勉所有過年犠牲休假為用路人服務，辛苦的高公局員工，也瞭解春節交通疏運，包括整個高速公路流量管制的狀況。

請繼續往下閱讀...

陳其邁指出，過年大家都會利用高速公路或是西濱快速道路作為南北交通大量運輸的骨幹，包括市區道路聯絡以及在一些重要路口的交通管制，都會牽涉整個交通是否順暢，希望做好最佳的準備，尤其用路的資訊，不管是APP或是其他的網站都有公告，也希望所有用路人在上路之前都能夠詳細閱讀交通動線及流量的使用狀況，趨吉避凶，相信可以加快回家的速度。

對媒體提問武漢肺炎過年可以擋得下來嗎？陳其邁說，20日政府已經提升防疫層級為3級開設，也就是中央疫情的指揮中心已經成立，現在也擴大成為除了武漢地區以外，其他所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報，還是要做好萬全準備，這是一種新型態冠狀病毒，潛伏期有14天，防疫工作再加上流感疫情，是非常大的挑戰，我們不敢掉以輕心，不管是物資、試劑或是醫療人員，務必讓所謂的中國武漢肺炎在疫情管制上提高警戒，做好準備。

陳其邁說，現階段包括中國大陸武漢地區的疫政單位，相關的疫情都有通報我方，但是因為這是一種新型態的病毒，它的型態跟方式，醫療的專家對於新型態的冠狀病毒還不是那麼瞭解，所以我們必須非常謹慎，因為台灣過去有防範SARS的經驗，所以我們對於新型態冠狀病毒的檢疫或防治工作都提升到最高的等級，做好準備，防疫的工作不能掉以輕心，尤其疾病在檢疫上，不管是發燒、咳嗽等都有相關檢疫的作為，但是因為有疾病的潛伏期，一般的冠狀病毒大概是14天左右，這種新型態病毒的潛伏期多久，我們不知道，但還是料敵從寬，就整個檢疫的工作，我們也要求疾管署跟交通部、民航局等各部會相關同仁，一定要嚴格把關，落實檢疫的工作。

媒體問到因春節期間台商返鄉的非常多，目前大陸的疫情看起來已經擴散，是否預期大陸的疫情會經由台商返鄉，台灣難避免？陳其邁則說，現在疫情上升，武漢跟我國之間民航的班機，假如他沒記錯的話，桃園機場在旅客流量跟武漢的往來大概全球排名第4左右，班機往來非常多，高雄也有一些班機是從武漢直航，東京、曼谷都有跟武漢有飛機直航，所以現在就加強。但還是從武漢地區開始的，因此針對武漢地區，所有旅客下機都要進行發燒篩檢，都有兩關，一進來就馬上發燒篩檢，到海關前又有1個第2次的發燒篩檢。有可能進來沒有症狀，沒有發燒，回到社區以後，只要是從中國大陸地區進來的旅客，只要有肺炎症狀，就要馬上通報。

陳其邁強調，政府對疫情要非常謹慎，因為人流動非常頻繁，在潛伏期進來的旅客，也不能忽視，所以要做好準備，包括所有的負壓病房，大概在上個禮拜，其實都做過盤點，還有試劑，因為要檢驗PCR試劑相關的材料，還有醫療人員的調度，我們都做好盤點及各項準備。有關N95口罩政府也都盤點過，包括口罩的庫存，檢驗的試劑，負壓病房，醫療人員的調度，請大家放心。

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