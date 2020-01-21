雞排、珍奶不夠看！最狂祭品兌現　1千尾酥炸石斑魚大手筆放送

▲一整排酥炸石斑魚 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

祭品文正夯，但雞排、珍奶已經不夠看！為慶祝蔡英文跟邱志偉分別連任總統及立委，永安區的石斑養殖大戶、良鮮水產負責人何擇良21日大手筆發送1000尾酥炸石斑魚，與民眾分享喜悅。何擇良笑著說，石斑魚是永安的特產，酥炸石斑魚鮮嫩可口，蔡英文跟邱志偉能連任實在太開心，因此與大家分享喜悅，也推廣永安的優質漁產。

選舉後高雄祭品文不斷，光21日在高雄就有4處在發雞排及珍珠奶茶等，不過永安區的石斑養殖大戶、良鮮水產負責人何擇良為了慶祝蔡英文跟邱志偉分別連任總統及立委，發送的炸石斑魚被譽為「最狂祭品」，整尾的石斑魚屬於青斑魚種，每尾魚經過酥炸後，還附上糖醋醬汁，市價約700元，讓排隊民眾笑著說，排一隻石斑魚，比排10塊雞排還划算。

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▲不少鄉親早早就來排隊。（圖／記者洪靖宜翻攝）

何擇良說，為了發送石斑魚，總共出動90位民眾協助，新鮮的石斑魚畫上4刀，裹粉後高溫油炸，搭配另外包裝的糖醋醬汁，就是一道鮮美好滋味的酥炸糖醋石斑魚，相信吃過的民眾一定會對永安的石斑魚印象深刻，回味無窮。

立委邱志偉說，石斑魚是永安的特產，當地的石斑魚鮮美滋味令人難忘，當許多祭品文都在發雞排，何擇良卻更大手筆發送整尾的石斑魚，可能是前所未見的祭品，也難怪會引起一陣騷動，現場排隊民眾都看不到盡頭。

▲搶頭香的鄭姓兄妹 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

排第一位的鄭姓兄妹從下午1點就在現場排隊搶得頭香，還特地從路竹遠道而來，他們笑著說，因為擔心排不到所以提早4小時到現場排隊，沒想到意外搶到頭香，晚餐就有酥炸石斑魚加菜。

「時間對我們來說完全沒用！」