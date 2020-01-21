快訊／選前誇海口「請全民吃雞排」　岔賭哥現身通化夜市

記者陳豐德、黃彥傑、徐愷昕／台北報導

▲何先生本人現身。（圖／記者黃彥傑攝）

警政署何姓約聘駕駛在2020大選前表示，如果蔡英文拿到800萬票，他就要請「全台灣人民每人一份雞排」！如今蔡英文以817萬高票確定當選，何男21日傍晚兌現承諾，現身艋舺雞排台北通化店開始發放600份雞排，瞬間引來大家目光，而稍早這裡就已聚集長長人龍，對於有免費的雞排可以吃，網友們紛紛表示，「算是說話有算話啦」。

▲▼傍晚5點09分許店家開始發放號碼牌。（圖／記者黃彥傑攝）

何男選前誇海口表示，若蔡英文拿到800萬票就要「請全台人民每人一份雞排」，選後他當初的PO文立馬遭網友翻出，大家紛紛前來他臉書洗板要他兌現諾言，嚇得何男立刻關板，不過網友們始終不願放過他，逼得他只好出來面對。19日他先是於臉書發出聲明道歉，「實際上，我相信大家一看也覺得只是句玩笑話」，隨後表示因此事件已造成他及家人很大困擾，未來在網路上留言他將會更加謹慎，文末也答應網友們，在能力所及範圍內，確定21日下午5點半會在艋舺雞排台北通化店發放600份雞排，每人限領1份，發完為止。

▲排第1位領雞排的小姐表示，「我來不是為了雞排，是要看一個快樂結局，守信最重要」（圖／記者黃彥傑攝）

今下午5點半不到，雞排店門口已突破百人聚集，排隊隊伍形成長長人龍，傍晚5點09分許店家開始發放號碼牌。排第一位的小姐表示，她早上花300元坐計程車來，約莫10點40左右抵達雞排店門口，對於為何要來領雞排，她說，「我來不是為了雞排，是要看一個快樂結局，守信最重要」，同時希望大家不要再去追究雞排的份數，她認為今天何男願意站出來道歉，誠意十足，大家應該為他鼓鼓掌。

何男本人傍晚6點多現身時瞬間引來大家目光，不少網友紛紛簇擁上前。而這600份雞排也迅速在短時間內被搶光，有領到雞排的民眾各個笑容滿面，喜悅神情完全藏不住。

▲何男選前在臉書留言賭，若蔡英文拿到800萬票，就要請「全台灣人民每人一份雞排」。（圖／翻攝自何男臉書）

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