雲林許厝寮岸際發現江豚腐屍　保育類「微笑天使」就地掩埋

記者蔡佩旻／雲林報導

中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所隊員21日上午於許厝寮西北堤岸際發現死亡多時的海豚，經電話聯繫國立成功大學海洋生物暨海豚研究中心王建平教授協處，初判疑似為有「微笑天使」之稱的江豚。推測海豚應於淺灘休息而導致擱淺，安檢所隊員接受教授建議將豚體就地實施掩埋。

▲中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所隊員，執行許厝寮西北堤岸際巡邏時，發現為死亡多時的海豚，初判疑似為有「微笑天使」之稱的江豚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所隊員，早上執行許厝寮西北堤岸際巡邏時，突聞一陣惡臭味，找尋後發現為死亡多時的海豚，豚體已體無完膚尚難分辨其品種，即電話聯繫國立成功大學海洋生物暨海豚研究中心王建平教授協處，初判疑似為有「微笑天使」之稱的江豚。

江豚舊稱「露脊鼠海豚」，又稱「新鼠海豚」，屬於鼠海豚科，為體型較小的鯨豚類，主要分布在印度洋及西太平洋近岸海域，成體可生長120至190公分；體重約30到45公斤，全球僅剩1,000隻左右，在台灣屬於保育類動物，已非常少見。

近期雲嘉地區相繼發生海豚擱淺案，國立成功大學海洋生物暨海豚研究中心王教授表示，海豚可能為食物鏈的關係，在海中尋找及辦識食物遭其他生物追趕，為保命在淺灘休息而導致擱淺，建議將豚體就地實施掩埋。

第四岸巡隊表示，「海巡工作成效、海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務、海洋保育」為本署重要任務，且保護保育類動物是我們每一個居住在這塊土地上人們的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，除不應濫捕濫殺保育類動物外，更應積極地愛護我們生存的環境，若民眾有遇到類似個案，皆可撥打海巡署118免費報案專線。

▲海豚可能為食物鏈的關係，在海中尋找及辦識食物遭其他生物追趕，為保命在淺灘休息而導致擱淺，經海豚研究中心王建平教授建議下，海巡隊員將豚體就地實施掩埋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所隊員，執行許厝寮西北堤岸際巡邏時，發現為死亡多時的海豚，初判疑似為有「微笑天使」之稱的江豚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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