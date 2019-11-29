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貨輪擱淺漏油…德翔提「新聞稿：安心選購」稱無汙染　法院打臉判賠1.6億　

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▲▼德翔台北漏油汙染。（圖，資料照／《ETtoday新聞雲》）

▲「德翔台北」貨輪於2016年3月10日，擱淺石門外海，後因船體斷裂漏油，嚴重汙染海域，北院11月29日判德翔須賠金山漁會1.6億餘元。（圖，資料照／《ETtoday新聞雲》）

記者羅志華／台北報導

「德翔台北」貨輪於2016年3月10日，行經石門外海時故障失去動力，觸礁後於同月24日因海浪衝擊，使船身斷裂漏油造成嚴重汙染，使漁獲量大受影響，新北市金山區漁會向德翔海運求償1.7億元餘，而德翔海運竟以漁業署僅憑魚身外觀「看不到油汙、聞不到油臭」，就請民眾「安心選購」的新聞稿，主張海域未受汙染，北院11月29日打臉德翔，判賠1億6千2百53萬5千零31（162535031）元。

金山漁會主張，「德翔台北」貨輪於2016年3月24日，船身斷裂洩油後，造成平均面積145平方公里，汙染數值超標，金山區在這片海域的漁獲交易量，2015年時有1764噸，2016年時降到1249噸，到了2017年更只剩下660噸。

而交通部也認定是因「德翔」未落實安全管理，使船長未能評估船舶狀況，及時返港檢修，最終造成貨輪擱淺、漏油汙染，金山漁會依漁獲損失1億6千2百53萬5千零31（162535031）元，再加上漁會協助求償的10%行政費用，向德翔請求1億7千8百78萬8千5百34元（162535031乘1.1=178788534）。

德翔海運認為，金山漁會提出的受害者名單，其中會員的證明並不嚴謹，就算漁會稱2015、2016年度，有1萬多名漁業從業人員，其中也大都為「岸上人員」，並未直接從事漁撈、養殖或製造，自然也不會因本事件有損失，且正修大學於2016年6月至8月間，以船體為圓心採樣半徑500公尺的水域，顯示沒受漏油汙染，環保署在2016年8月1日的報告中，也表示該海域符合乙類海域海洋環境品質標準，德翔表示，「德翔台北」貨輪擱淺海域未受汙染，請法院駁回金山漁會告訴。

法官認為，石門海域受汙染，使金山漁會成員的共同利益受害，他們確實是本案的當事人，且德翔所委託的中華海事檢定社，並非研究海洋汙染的專業人士，他們在沒有嚴謹科學證據下，僅依正修大學的水質檢測，就認定該海域沒受汙染，此判斷沒有參考價值。

另漁業署在2016年3月31日發表「北海岸漁產品重油汙染官能檢查沒問題，請民眾安心選購」的新聞稿中，僅憑漁民在2016年3月29、30日撈上來的魚，在外觀上沒有油汙、聞不到油臭味，就請民眾「安心選購」，德翔以如此粗疏的檢驗內容，主張海域沒受汙染，法官不採信。

北院認為，金山漁會協助賠償的10%行政費用，並不是本案所造成的損害，依漁獲損失判德翔海運須賠金山漁會1億6千2百53萬5千零31（162535031）元，本案可上訴。

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