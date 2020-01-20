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病例激增！56歲女入上海確診肺炎...網怒轟：武漢人能不亂跑嗎

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▲武漢不明肺炎病患於醫院進行隔離治療。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲武漢肺炎擴散，上海現在確診1病例。（圖／翻攝自新京報）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎的疫情持續擴大，繼北京及深圳日前淪陷後，現在連上海也確診1病例。武漢一名56歲女子日前進入上海，就有發熱、全身乏力等症狀，事後被國家衛健委確診為感染肺炎後，正住院隔離治療。

綜合陸媒報導，武漢市一名56歲女子12日進入上海後，就有發熱、乏力的症狀，經過3天才入醫隔離治療。經上海市疾控部門檢測，並經中國疾控中心复核，新型冠狀病毒核酸檢測結果為陽性。

報導稱，國家衛健委疫情應對處置領導小組的專家20日評估該名女性，確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。不過，她自住院隔離治療後，現在體溫皆正常，生命體徵也平穩，而在上海和患者密切接觸過的兩人也正接受醫學觀察。

病例曝光後，不少上海網友留言指出「我快煩死了好擔心她」、「從武漢出來不能自己查一下嗎，不能對身邊人負點責任嗎」、「去過武漢的繼續亂竄吧」、「武漢應該直接封城，所有來自武漢的人都必須強制體檢」、「上海人民很恐慌真的」、「所以，武漢的小伙伴，做好防護工作，別到處跑了」。

▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲武漢肺炎病例激增。（圖／翻攝澎湃新聞）

大陸國家主席習近平20日對肺炎疫情作出重要指示，湖北武漢市等地近期陸續發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，必須引起高度重視，全力做好防控工作。「目前正值春節期間，人員大範圍密集流動，做好疫情防控工作十分緊要。」

習近平呼籲各部門要把人民群眾的「生命安全」和「身體健康」放在第一位，同時制定周密方案，組織各方力量展開防控，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。「要全力救治患者，盡快查明病毒感染和傳播原因，加強病例監測，規範處置流程。」此外，他強調，要及時發布疫情訊息，深化國際合作，並加強輿論引導、有關政策措施宣傳解讀工作，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。

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