菲律賓第4起疑似病例！5歲男童「武漢飛宿霧」　出現發燒咳嗽病徵

▲武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大,民眾戴上口罩防範。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大,菲律賓衛生署21日宣布,一名從武漢飛抵宿霧市的5歲中國籍男童,因為出現發燒、咳嗽等症狀,目前已經列入疑似感染武漢肺炎的名單,檢體也已送往澳洲進行檢測,結果會在實驗收到檢體後24小時內公布。

Health Secretary Francisco Duque III announced that the case involved a 5-year-old Chinese boy who arrived in Cebu City from Wuhan, China, the epicenter of cases of the SARS-like virus.



