菲律賓第4起疑似病例！5歲男童「武漢飛宿霧」　出現發燒咳嗽病徵

▲武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，民眾戴上口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，菲律賓衛生署21日宣布，一名從武漢飛抵宿霧市的5歲中國籍男童，因為出現發燒、咳嗽等症狀，目前已經列入疑似感染武漢肺炎的名單，檢體也已送往澳洲進行檢測，結果會在實驗收到檢體後24小時內公布。

Health Secretary Francisco Duque III announced that the case involved a 5-year-old Chinese boy who arrived in Cebu City from Wuhan, China, the epicenter of cases of the SARS-like virus.



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根據菲律賓媒體《Rappler》報導，菲國衛生部長杜凱（Francisco Duque III）表示，一名5歲的中國籍男童從武漢飛抵宿霧後，出現發燒與咳嗽症狀，「目前MERS與SARS的檢測結果已呈陰性反應，但武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）的結果為陽性，需要交由澳洲實驗室進行進一步檢測，預計24小時內會有結果。」

中國官媒央視也在微博發布貼文，證實此項消息，並指，目前菲律賓共出現4起疑似病例，先前阿克蘭省（Aklan）衛生部門所隔離的3名中國籍遊客，因症狀不符合世界衛生組織所定義的，新型冠狀病毒臨床症狀，目前已經獲准離開，繼續前往長灘島旅行。

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