武漢肺炎頻傳！　海基會張小月：未接獲在陸台人疫病通報、將加強宣導

▲大陸武漢肺炎爆發，海基會表示尚未接獲有台灣人感染確診訊息。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北報導

大陸「武漢肺炎」爆發一個月，累積超過200例確診、4人死亡，台灣花蓮、新竹更傳出疑似疫情，面對春節將至，海基會董事長張小月今（21日）受訪表示，尚未接獲有在陸台人的疫病通報，年節期間海基會、陸委會等均會透過管道，持續加強宣導國人防疫。

張小月今出席「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，慰勞返鄉的大陸上海、華東、東莞地區台商子女學校台籍教職員辛勞，並在會前接受媒體訪問。

▲海基會董事長張小月。（圖／記者陳政錄攝）

針對武漢肺炎疫情擴散，台灣也傳出疑似案例，《ETtoday新聞雲》記者提問是否有在陸台人受到感染。張小月說，目前海基會方面並未接受到這類訊息。她補充，如果要取得更新、更全面的資訊，「可以去詢問衛福部。」

她也提到，在春節期間，海基會對所有往來兩岸之間的台灣人士也好、中國大陸人士也好，我們都會加強提醒，請大家特別要小心，要注意防疫。

據了解，「武漢肺炎」爆發一個月以來，已擴散至大陸其他省份，截至1月21日，廣東省累計14宗、深圳市8宗、珠海市3宗，北京5例、上海市1例，武漢市累計已達198例，大陸全境累計報告218例。另外，疑似病例包含四川省、雲南省、廣西省、山東省等地。

此外，泰國、日本、南韓也出現感染個案。泰國衛生部門13日證實，一名自中國大陸赴曼谷的旅客，確定感染引起武漢肺炎的新型冠狀病毒，為中國武漢以外首宗境外確診個案。日本隨後也出現病例，一名30多歲中國籍男性在武漢感染新型肺炎，隨後返回日本神奈川縣，成為日本第一個確診案例。南韓則於20日確認國內出現第一名確認患者，為中國籍女性。

中國大陸武漢市去年12月底出現「不明原因的肺炎」，2020年1月12日世界衛生組織正式命名為「2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。」隨大陸數億人集體移動的「春運」登場，以及春節期間大陸台商返鄉、陸客來台，正考驗兩岸相關單位的防疫能量。

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