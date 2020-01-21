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武漢肺炎延燒！出國旅遊列黃色警示...赴陸旅行社：約1成旅客要退團

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▲武漢市,湖北省。（圖／CFP）

▲湖北省武漢市去年底爆出「2019新型冠狀病毒」。（圖／CFP）

記者賴文萱、彭懷玉／台北報導

武漢肺炎疫情持續擴大，衛福部疾管署近日將武漢市旅遊疫情提至第二級黃色警示，目前有部分出團湖北行程的旅行社收到少數旅客希望退團。旅行社表示，因應武漢肺炎，均已開始要求地接旅行社備好口罩每日發放、供應乾洗手，並確實消毒打掃，也避免與野生動物、家禽、家畜接觸。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

請繼續往下閱讀...

▲武漢肺炎疫情爆發後，部分旅行社接到約1成旅客詢問並要求退團。（圖／路透社）

可樂旅遊表示，疫情爆發後，有接到1成旅客詢問電話並要求退團，詳細人數還要統計，目前對於旅客處理部分，都會告知他，車體都會清潔消毒，車上也會供應乾洗手，提醒旅客各景區都盡可能把口罩戴上。到如果客人有疑慮，認為去武漢不安全，是可以協助取消或轉團，如果機票已經開了，則還是要收部分手續費。

可樂旅遊說，不管航空公司有沒有取消航班，景點也沒有關閉，都有請當地地接去協助了解，是否有些地區或餐廳造成比較嚴重的地方，會去做行程上、餐食上的調整。今年過年是7連休，消費者出國比例偏高，加上大陸沒有語言上隔閡，又是亞洲地區有過年感覺，因此去武漢的比例算是滿高的。

▲▼ 武漢肺炎釀N95大缺貨。（圖／記者崔至雲攝）

▲雄獅旅遊則說，取消團數還沒統計，但目前多數客人是詢問，取消客人還算是零星個位數，不到一成，現在基本上，不管是當地地接都會先被好口罩、乾洗手。（圖／記者崔至雲攝）

雄獅旅遊則說，取消團數還沒統計，但目前多數客人是詢問，取消客人還算是零星個位數，不到一成，現在基本上，不管是當地地接都會先被好口罩、乾洗手，請客人盡量注意衛生安全，用餐全程會要求肉製品、蛋製品都會烹煮到全熟，且不會安排跟野生動物接觸。依據定型化契約進行退費，黃色警戒扣除必要費用之後按契約退費。 

東南旅遊指出，目前大陸區域出現約一成左右旅客詢問關於退團相關資訊，由於現在是黃燈警戒區，內部處理方式有二，第一，若已開票有實際相關費用產生，則收取產生之相關費用，第二，若未實際產生費用，則依照旅遊契約書內容走，至於當地的地接社目前措施有三：1.遊覽車每日消毒打掃 2.每日發一次性使用口罩 3.備有濕紙巾供旅客使用。

五福旅遊回應，目前春節期間及春節後的大陸旅遊團體，有不到一成的團體取消，如機票已開票，取消費用會按照定型化契約來訂定，尚未開票的團體，會協助挪團至其他東北亞或東南亞路線。目前在大陸旅遊的旅遊防護，已在車上準備酒精給旅客消毒及口罩，餐食烹調上面會注意肉類及蛋類需全熟。會盡全力做好防護措施，以保護旅客的健康。

易飛網表示，目前尚無接到旅客詢問，原則上會配合衛生福利部疾病管制署所發布的訊息因應，但會要求導遊注意旅客身體健康並提供口罩、乾洗手等消毒措施供旅客使用，同時提醒旅客勤洗手、戴口罩等。

▲▼ 武漢肺炎釀N95大缺貨。（圖／記者崔至雲攝）

▲ 武漢肺炎釀N95大缺貨。（圖／記者崔至雲攝）

品保協會發言人李奇嶽則說，春節期間是台胞回台旺季，此時春節期間，大陸各地人滿為患，旅遊狀況不是很舒適，因此台灣團春節比較少要去大陸過年，主要多會去日韓、東南亞，目前僅有零星台灣旅客會擔心。

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