法國小將要女球童「幫剝香蕉皮」　澳網主審秒怒斥：自己動手！

▲ 選手要求球童幫剝香蕉皮。（圖／翻攝自YouTube／Tennisportalen TV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲網球公開賽進行中，除了精彩賽事吸引觀眾，日前一場資格賽中球員與球童的互動也引發熱烈討論。21歲法國選手班切崔特（Elliot Benchetrit）18日出賽，坐在場邊休息時要求女球童幫他剝香蕉皮，馬上被裁判怒斥，更在網路上引發撻伐。

CNN指出，香蕉皮在早期的大滿貫賽事中可說是司空見慣，但沒人料到會出現這種狀況。班切崔特18日對上哈薩克球員波普科（DmitryPopko），在休息時間打算來根香蕉補充能量，要求一旁的女球童幫忙剝皮時說明，他手上有藥膏，因此無法自己剝。

主審見狀氣得出面阻止，當場命令班切崔特自己動手。他只好滿臉不情願地自球童手中接回香蕉，接著試圖用牙齒剝皮，短短33秒的影片至今已經累積24萬次觀看。

網球評論家西奧多里蒂斯（Alex Theodoridis）在推特上傳這段影片並表示，「我很高興裁判介入並責備了他。」不少網友留言表示，「他以為自己是誰」、「好奇他在家的時候是媽媽幫他擦屁股嗎」、「我賭他是獨生子」。

然而，這段插曲並未影響班切崔特的表現。他在對抗波普科時後來居上，以4-6、6-2、6-3的成績擊敗對方。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。