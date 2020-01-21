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扶幼藝術慈善義賣，藝術家與您一起攜手傳愛

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文／時尚家居 編輯部

（圖／ 國際扶輪3523地區第三分區 提供）

由國際扶輪3523地區第三分區與國父紀念館主辦《扶幼藝術慈善義賣》，於1月18日正式開展。活動特別邀請中華民國油畫協會、中華亞太水彩藝術協會，兩大台灣頂尖藝術家雲集的協會共同合辦本畫展。本次展出許多知名藝術家作品，二大協會共提供了75幅作品，這是歷年來藝術家難得參與如此盛大的善舉，期待各界共襄盛舉，激發出更多的愛心與善心。

（圖／ 國際扶輪3523地區第三分區 提供）

本次活動受到國際扶輪3523地區的社員熱烈的支持及響應，期盼用這一股的正面能量，拋磚引玉。讓此次活動能接軌國際扶輪社之運作，同時增進扶輪社友們的文化參與、開拓文化視野，亦促進社員間的親善友誼，進而擴展服務社會之機會，也喚起更多社會大眾對於弱勢族群的關心。現場除了展出名家的畫作並有扶輪社社員合唱表演，讓會場充滿文人薈萃的氣息。與會貴賓有國際扶輪3523地區總監邱鴻基、國際扶輪3523地區第三分區助理總監鄭玉章，中華民國油畫協會理事長蘇憲法、中華亞太水彩藝術協會理事長洪東標、贊翔實業總經理陳重典、凱達大飯店副總經理吳淑真等一起攜手傳愛。

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（圖／ 國際扶輪3523地區第三分區 提供）

本次展覽是以慈善為目的的藝術展，需要各界朋友的善心、愛心來支持需要幫助的孩童。主辦單位藉由“扶幼藝術慈善義賣”用行動支持台灣的藝術家，並透過義賣當方式幫忙募集經費給予需要幫助的孩童。展覽期間將進行義賣，義賣的總金額50%全數捐做公益，50%為畫家所得。捐贈對象以慈幼、兒童相關公益單位，喜歡藝術品的民眾可前往認購作品，達到收藏增値並做公益回饋社會。

活動資訊：
日期：2020年1月18日至2020年2月9日
地點：台北國父紀念館一樓博愛藝廊
扶幼藝術慈善義賣畫展粉絲專頁：fb.me/rotaryart2020

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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