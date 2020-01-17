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靜思精舍邀弱勢圍爐　火鍋熱騰騰溫情暖呼呼

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▲▼慈濟基金會1月17日於花蓮縣靜思精舍舉辦冬令發放暨圍爐，慈濟慈善志業執行長顏博文率領4位副執行長參與發放、上菜，證嚴法師中午也與慈濟照顧戶圍爐、關心大家是否有吃飽，給予祝福。(圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「感恩慈濟的師父、師姑師伯的幫忙，讓我現在過得很好。」這是慈濟照顧戶的肺腑之言，也讓長期陪伴的志工感到欣慰的一句話。

距離農曆春節圍爐只剩一週，慈濟基金會1月17日於花蓮縣靜思精舍舉辦冬令發放暨圍爐，慈濟慈善志業執行長顏博文率領4位副執行長參與發放、上菜，證嚴法師中午也與慈濟照顧戶圍爐、關心大家是否有吃飽，給予祝福。

1月17日一早，靜思精舍就充滿濃濃年味，除了例行的義診、義剪，還設攤包含惜福愛物區、祈福御守DIY、平安吉祥福慧燈DIY、抽字說好話、春聯區、拍照打卡區等，另外親子互動區的多種益智遊戲，大人小孩玩得不亦樂乎。

在惜福愛物區，除了有幾乎全新的二手衣物，還有環保志工用回收的雨傘布製作而成的環保袋，以及志工家裡拿出來的全新用品，更有全新鞋類讓照顧戶挑選試穿，志工表示：今天很多人挑選鞋子，尤其是球鞋。

▼慈濟設攤多種益智遊戲，大人小孩玩得不亦樂乎。

▲▼慈濟基金會1月17日於花蓮縣靜思精舍舉辦冬令發放暨圍爐，慈濟慈善志業執行長顏博文率領4位副執行長參與發放、上菜，證嚴法師中午也與慈濟照顧戶圍爐、關心大家是否有吃飽，給予祝福。(圖／慈濟基金會提供）

▼照顧戶在惜福愛物區挑選衣物、用品，其中還有全新鞋類讓照顧戶挑選試穿。

▲▼慈濟基金會1月17日於花蓮縣靜思精舍舉辦冬令發放暨圍爐，慈濟慈善志業執行長顏博文率領4位副執行長參與發放、上菜，證嚴法師中午也與慈濟照顧戶圍爐、關心大家是否有吃飽，給予祝福。(圖／慈濟基金會提供）

張小姐帶著大女兒在發放典禮上感恩慈濟。張小姐因家中變故獨自扶養小孩，但因經濟無法自主，小孩被安置機構、寄養家庭，讓張小姐以淚洗面、覺得無法生活下去，2014年致電慈濟求助。慈濟除了給予經濟補助，志工也經常開導張小姐，讓充滿母愛的張小姐振作自立，希望能有羽翼保護孩子，如今孩子都回到張小姐身旁，張小姐也努力工作賺錢。

張小姐的大女兒說：之前母親曾想放棄自己，當時覺得很難過，還好有慈濟、家扶幫忙，讓媽媽的經濟穩定。志工每個月給予經濟補助、家訪，讓媽媽心情好起來、振作起來。後來我也能回到家跟媽媽一起住，慈濟也幫忙我就學。張家大女兒表示，因為有慈濟的幫助，將來想回饋社會，因此考公費生，希望自己工作穩定、減輕媽媽的負擔，感恩慈濟的師父、師姑師伯的幫忙，讓我現在過得很好。

▼慈濟慈善志業執行長、副執行長發放祝福禮，祝福照顧戶新的一年平安。

▲▼慈濟基金會1月17日於花蓮縣靜思精舍舉辦冬令發放暨圍爐，慈濟慈善志業執行長顏博文率領4位副執行長參與發放、上菜，證嚴法師中午也與慈濟照顧戶圍爐、關心大家是否有吃飽，給予祝福。(圖／慈濟基金會提供）

1969年除夕前一週，靜思精舍法師與慈濟志工舉辦首次冬令發放圍爐，法師們看到照顧戶吃得開心，決定年年舉辦冬令發放圍爐。50餘年後，慈濟持續在除夕前一週舉辦冬令發放圍爐，每桌有六道菜、蘋果、橘子，還有熱騰騰的火鍋，讓照顧戶在大寒節氣前補充能量、吃得溫暖。

▼靜思精舍法師、慈濟志工一早就在大寮忙進忙出，希望讓照顧戶吃飽喝暖。

▲▼慈濟基金會1月17日於花蓮縣靜思精舍舉辦冬令發放暨圍爐，慈濟慈善志業執行長顏博文率領4位副執行長參與發放、上菜，證嚴法師中午也與慈濟照顧戶圍爐、關心大家是否有吃飽，給予祝福。(圖／慈濟基金會提供）

將近中午，顏博文執行長、副執行長們以及慈濟社區關懷據點志工，穿上圍裙、戴上廚師帽，用最誠懇的心為照顧戶們上菜，顏博文執行長表示，今天照顧戶們都是我們的貴賓，祝福大家新的一年，健康平安快樂。

慈濟基金會表示，慈濟於2020年1月舉辦42場次冬令發放，發放逾2萬1千戶，在花蓮縣共在靜思精舍、鳳林鎮、瑞穗鄉舉辦3場冬令發放圍爐給將近2千戶，無法前來的照顧戶將由慈濟志工親送到家。

▼1月17日發放日一早，靜思精舍就充滿濃濃年味，許多人在春聯區排隊等著拿春聯。

▲▼慈濟基金會1月17日於花蓮縣靜思精舍舉辦冬令發放暨圍爐，慈濟慈善志業執行長顏博文率領4位副執行長參與發放、上菜，證嚴法師中午也與慈濟照顧戶圍爐、關心大家是否有吃飽，給予祝福。(圖／慈濟基金會提供）

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