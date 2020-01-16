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永興家具攜手新銳設計師　見證台灣榫卯工藝

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文／時尚家居 朱福山 資料提供／永興家具事業集團、台灣室內設計專技協會

（圖／時尚家居雜誌 提供）

永興家具走過一甲子，秉持著善念、頂真、永續的正港台灣木工精神，台灣永興家具事業集團執行長葉武東說，他的父親一輩子都在做木工，對於木工的工藝，他有一定的要求與堅持，父親說：直的要直，平的要平，彎的要順，做家具如此，做人也應該如此。這就是永興的精神。永興家具現如今除了技藝傳承，還要培育人才，因此成立了魯班學堂，魯班學堂執行長黃俊傑說：老葉總希望做傳統家具榫卯的傳承，而我們擁有很好的文化底蘊，我們的短知識也不能只偏向設計，技術也非只是做工，管理、行銷都必須要去整合，這才是我們企業發展的使命感與責任感。

（圖／時尚家居雜誌 提供）

兩代人碰撞 激發新火花

葉武東接著說，老祖宗傳給我們一些生活哲學，做人做事的道理，透過榫卯的方式怎麼樣去把它傳遞，所以魯班學堂不只是我們技術的傳遞，而是一個師傅做人做事跟榫卯之間關係的一種延續。

葉武東補充：「其實木生還有一個含義，就是代表我們永興是“為木而生”，我們希望生生不息，持續向前，勇敢邁進。」

2018年洽逢永興家具成立滿一甲子，當時森沛設計的李季遠總監在一場座談會上認識集團台灣區的江子揚主任，彼此都希望為台灣設計產業多做些事，決定串連永興家具的榫卯工藝與台室協的手繪美學獎，共舉辦一場特殊聯展，號招多位新銳設計師參與，永興家具也找來工廠資深匠師配合，透過兩代人的碰撞，激發出創意新火花。

（圖／時尚家居雜誌 提供）

南北跑一年 新舊融合讚

理想要成真，從來不是一件簡單的事，李季遠總監與江子揚主任異口同聲的表示設計師與匠師之間的磨合其實花費了相當大的功夫，一開始，設計師們出於自己想法，經過轉化後，藉由手繪方式先產生圖面配置，而匠師則必須要考量實際製造流程以及榫卯結構的可行性，對於設計師的提案並非能照單全收。

然而，設計師南北奔跑做案子，溝通討論格外困難，所幸在李季遠與江子揚的堅持下，所有人歷經1年的來回往返確認，總算在2019年的設計週登場前完成全數作品，包含4件實體家具與5件尺寸1：5的模型，完美成果遠遠超乎眾人事前的想像。

（圖／時尚家居雜誌 提供）

獲得評審青睞的設計師共計11位，包含寬居設計的柯韋存與許家慈及其作品-十木；可言殳言十的王可容與徐偉泓及其作品-可椅；石方設計的陳泓元及其作品皮憩；禾宅舍季的呂文志及其作品-依；夢溪設計的奧思及其作品-奔月；森沛設計的李季遠及其作品-迴；爾聲空間的陳榮聲及其作品-REX Solo；雲司設計的周言叡及其作品-緣；懷特設計的林志隆其及作品-閑時。

永興家具於2005年將3700坪閒置廠房，改建成「台南家具產業博物館」，將於2019年12月07日至2020年2月29日舉辦「新銳設計師聯展」，以不同的視角激盪出的家具設計，有興趣的民眾，不妨可前往參觀。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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