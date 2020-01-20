新北環狀線免費試乘超夯！人潮踴躍兩日運量逾8萬3千人

▲新北市長侯友宜出席新北捷運環狀線首日試乘。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北捷運環狀線19日起開放免費試乘，吸引大批民眾排隊搶搭，試乘首日除了新北市長侯友宜一早親自試乘外，截自下午四點人潮運量衝破5萬5千人，第二天則是達到2萬8千人，累積至目前已經高達8萬3千人。

新北環狀線試乘階段於每日上午十點至下午四點開放民眾進站，早上九點不到，環狀線各車站已出現排隊人潮，搶先體驗新的捷運路線，截至下午四點環狀線收班統計，試乘首日搭乘人潮逾5萬5千人，20日則是8萬3千人。

環狀線在試乘期間比照實際營運模式，離峰時段約8分鐘1班車，並將視人潮狀況機動加發列車，由於試乘首日人潮踴躍，各車站湧入大量乘客，發生民眾在列車關門時急欲進出車廂，所幸車門防夾裝置啟動及時彈開，無人受傷。

捷運局表示，試乘初期臺北捷運公司站務人員會加強引導，並機動增加停靠站秒數以維護搭乘安全，同時也視人潮加開班次疏運，試乘首日下午的營運班距就縮短為6分鐘25秒。

另外，試乘首日部分車站也發生手扶梯異常暫停運行，第一時間車站人員立刻排除恢復運轉外，負責維護的臺北捷運工程局，也將於收班後檢視。新北捷運局長李政安表示，試乘期間乘客發現的問題與小缺失，都會在利用收班後檢討改善，以提供旅客高品質的服務。

新北環狀線串聯多條捷運路網，除了正在興建的捷運路線，現有6座車站可以轉乘其他路線，提醒於板橋站、新埔民生站「站外轉乘」時，持單程票的旅客需使用「黃色轉乘閘門」出站，持電子票證旅客，可於任一閘門出站，兩者在20分鐘內轉乘，視同相同車站轉乘合併計算里程。

環狀線中，機場線A3站(新北產業園區站)原規劃留有預辦登機設施空間，經向中央積極爭取建置，目前已建置完成，待新北環狀線通車後啟用，屆時新北市民可直接由環狀線新北產業園區站內連通機場線，使用預辦登機及行李託運服務，不必繞行臺北車站，將可大幅節省旅程時間。

▲新北環狀線通車。（圖／小珊珊wow好吃好玩，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲新北捷運環狀線板橋站。（圖／記者李毓康攝）

新北環狀線除了功能性之外，也結合公共藝術，分為二部分，一為全線色彩變化，二為以「七彩寶盒」為概念打造的特色車站板橋站。

新北環狀線板橋站特別找來國際知名的法國藝術家 Daniel Buren（丹尼爾 ‧ 布罕）操刀。布罕為 60 年代以來極限主義的代表人物，作品曾於龐畢度中心、LV 基金會、古根漢美術館等展出，也曾為 Frank Gehry（法蘭克‧蓋瑞，曾獲普利茲克獎的美國後現代主義及解構主義建築師）設計的 LV 基金會大樓披上彩色外衣，讓整座建築猶如一件巨大的公共藝術。

另外，特別在新北產業園區站、大坪林站、景安站及頭前庄站等4座轉乘站，設置「音樂通廊」。其中，大坪林站、景安站與頭前庄站，將營運時間分為「6至12時」、「12至18時」、「18至24時」3個時段，委託松山線到站音樂創作者周岳澄，分別以「穿梭」、「印象」、「歸途」3個主題，譜出「小市民的一天」，用原創音樂讓新北市民有共同的音樂記憶。

新北市府捷運局提到，新北產業園區站大廳層，也設置「音樂通廊」，以「轉身」作為主題原創音樂，讓往返機場旅客放慢腳步，享受一場音樂之旅。





▲新北捷運環狀線試乘，民眾踴躍搭乘。（圖／記者李毓康攝）