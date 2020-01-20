逛燈會被揉胸…她嚇傻狂掙扎！噁男還逼「隔褲摸鳥」：不做就丟愛河

▲男子邀精障女賞高雄燈會，竟亂摸對方逼隔褲摸鳥，嗆「不照做，把你推入愛河」。（圖／攝影中心攝）

記者陳羿妏／高雄報導

蘇姓男子邀約小蕙（化名）一起前往高雄愛河逛燈會，趁停完車四下無人時，明知對方患有中度智能障礙，竟伸手撫摸對方下體還揉胸，還逼迫女子要摸自己的生殖器，嗆「不照做，就把你推入愛河」，小蕙不但下體受傷還為了掙脫跌倒。高雄地院審理，依強制猥褻罪判處有期徒刑3年8個月。全案仍可上訴。

判決指出，蘇男從事資源回收工作時結識小蕙，2018年3月2日晚上邀約對方前往高雄愛河賞花燈，不料，將機車停放後他竟起色心，明知小蕙的心智有缺陷，竟大膽地在路邊，把手伸進對方褲子裡，強摸狂揉的方式，猥褻下體和胸部，造成小蕙下體外側挫傷出血，褲子鈕扣掉落，然而他還不滿足，再逼對方「隔褲摸鳥」，還嗆「不照做，就把你推入愛河」，小蕙強力掙脫還跌倒。小蕙事後嚇傻眼，趕緊跑回家告訴爸媽，蘇男的狼行才被揪出。

蘇男否認犯行辯稱，他只是搭肩膀不小心靠太近，才害小蕙跌倒，讓褲子鈕扣掉落，聲稱並不了解小蕙的身心狀況。小蕙則夾帶幼童口氣說，「他摸我尿尿的地方，還搓我的奶奶」、「拉我的手去摸他的小鳥」「他說要把我推到愛河，我不會游泳，怕爬不起來會死掉」，內心十分害怕。

法官勘驗說詞及驗傷證明，確認蘇男犯行，認為蘇男僅為一己性慾，不顧小蕙精神狀況及拚命抵抗，直接對女子上下其手，高雄地院審理，依對心智缺陷人犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年8個月。全案仍可上訴。

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