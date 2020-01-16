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台灣「資源回收率55％」領先全球！　芬蘭最大報全版圖文報導：可當歐盟借鏡

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垃圾車,倒垃圾,垃圾清運,春節垃圾收運,環保局（圖／記者季相儒攝）

▲台灣資源回收方式，國際讚譽有加。（圖／記者季相儒攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣資源回收成效享譽全球，芬蘭第一大報《赫爾辛基報》15日也以大篇幅的圖文報導，稱台灣資源分類回收的方法獨步全球，建議歐盟及芬蘭可以吸取台灣經驗，增進資源回收的效益。

《中央社》引述《赫爾辛基報》（Helsingin Sanomat）報導，這家芬蘭第一大報以2大頁的篇幅，全版圖文刊出台灣資源回收作法，指台灣過去經濟快速發展期間，鄉下人口大量移居城市，商業活動導致垃圾、塑膠廢棄物暴增，一度被冠上「垃圾島」的醜名。1990年代，台灣政府提出革命性的垃圾減量回收政策，有效解決垃圾問題，這方面的經驗也讓台灣成為世界的領導者。

報導引述一名受訪的台灣民眾，「我個人已經大幅減少所製造的垃圾量，甚至已不再使用塑膠袋；我們已經習慣這個資源回收制度，並為此感到有點驕傲。」文章比較台灣和芬蘭的垃圾回收狀況，指台灣每人平均每天製造出0.85公斤的垃圾，相比15年前的1.2公斤，已經明顯下降，而垃圾回收率高達55％。芬蘭2018年的資料顯示，該國每人平均每天生產0.93公斤的廢棄物，垃圾回收率則是42％，為歐盟國家中段班。

垃圾車,倒垃圾,垃圾清運,春節垃圾收運,環保局（圖／記者季相儒攝）

▲台灣革新垃圾清運及資源回收，至今已近30年。（圖／記者季相儒攝）

報導提到，歐盟已經加強垃圾回收目標，芬蘭若要提高目標，對於塑膠廢棄物分類和一般垃圾回收，都需要更細分、更加強力度，而台灣經驗可以做為歐洲借鏡。

對此，駐芬蘭代表處代表張秀禎表示，樂見此一有助芬蘭民眾瞭解台灣資源回收成果的報導。張秀禎說，台、芬近年共同致力環保和引領循環經濟發展，2019年6月和9月，雙方共參與2次會議，皆以合作以及共同為聯合國永續發展目標努力。

芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）則以推文回應該報導，表示首都赫爾辛基碳排放量，比其他地區高出30％，而台灣垃圾回收制度很值得學習，芬蘭民眾應認知「資源回收，人人有責。」

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