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高雄燈會挨批像法會...佛光山和海濤贊助　市民挺：宗教燈區很正面　

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▲高雄燈會宗教燈區 。（圖／記者翁進忠攝）
▲高雄燈會宗教燈區 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

去年高雄燈會以「金銀河」為概念，當時不僅名稱，就連展區內的燈區以及造景都引來不少負面話題。而今年高雄市府以「雙金迎春．愛高雄」為主題，目前已經在愛河畔開始布置，但其中宗教燈區的觀音蓮花燈與和尚造型花燈，被網友諷像是法會，但根據了解宗教燈區，是由海濤慈悲基金會和佛光山共同擺設，都是免費贊助，比起去年的負評，不少高雄市民也聲援「燈會是好事為何要說成法會！」

▲高雄燈會宗教燈區 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄燈會宗教燈區 。（圖／記者翁進忠攝）

實際走訪，現場擺有觀音蓮花燈、和尚蓮花燈，還有「我愛佛光山」，讓不少網友驚呆，喊「原來是燈會啊，我還以為是法會呢！」根據了解，其實這處是7大燈區其中一區的宗教燈區，是由海濤慈悲基金會和佛光山共同擺設，各自拿出既有的花燈出來擺放，但有去年的前車之鑑，高市府也有建議可以擺放相似的風格。由於是海濤慈悲基金會和佛光山熱情拿出花燈贊助，因此也沒有市府花費問題。

觀光局長邱俊龍則表示一向尊重民間單位提供的燈飾，今年佛光山以「行道天下 福滿人間」為主題，燈區內設有四大菩薩及拈花微笑燈座，鼓勵大家擁有「慈悲喜捨」之心，也希望大眾能做好事、說好話、存好心。

▲高雄燈會佛光山燈區 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲宗教燈區由慈悲道場和佛光山共同擺設。（圖／記者吳奕靖攝）

而經詢問佛光山，則是相當低調，也強調「尊重」其餘不方便多談，至於是否會因為外界批評而更改布置，佛光山也透露不會調整。不過花燈美醜見仁見智，但燈會還沒正式登場，就先上了版面，也算是打廣告。

訪問附近民眾，住在高雄的吳先生表示「去年比較有問題，目前看來還行，不會有法會的感覺」。而陳小姐則表示「宗教燈區有正面影響，走走逛逛對小孩也挺不錯」。另一位林先生說「這是佛光山贊助協辦，各有各的想法，但說成法會對宗教信仰者來說是不好的話，對佛光山也不好，應採公正公平去看待，燈會是好事為何要說成法會，我傾向不認同。」多數人都給予肯定。

▲高雄愛河 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲15公尺高「愛河．愛之鯨」，也為燈會增加新亮點。（圖／記者洪靖宜翻攝）

「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►高雄燈會布置網驚「以為是法會」　市府：盼大眾說好話、存好心！

►高雄市府又挨罵了！280名學生個資外洩…家長怒轟教育局：還怪我破解檔案

 

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