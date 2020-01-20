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正值病毒性肺炎高峰期！　武漢衛健委公布「6點防範措施」：注意發熱、咳嗽症狀

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▲武漢華南海鮮市場。（圖／翻攝自觀察者網）

▲武漢新型冠狀病毒肺炎累計新增病例136例。（圖／翻攝自觀察者網）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢近期爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，上周末兩日已累計新增病例136例，其中1人死亡，恐演變成有效率人傳人。武漢市衛健委今（20）日發佈6項防疫措施，並表示近日為病毒性肺炎高峰期，需密切關注發熱、咳嗽等症狀。

據武漢市衛健委公告，冬、春季是呼吸道傳染病高發季節，也是病毒性肺炎的高發時期；專家提示，要注意防寒保暖、室內通風和個人衛生，加強體育鍛煉，保持清淡飲食，避免到人群密集場所活動。

此外，專家也強調，若有咳嗽、噴嚏時，一定要戴口罩或用紙巾，並以衣物遮擋口鼻，減少病菌傳播，同時密切關注發熱、咳嗽等症狀，若出現此類症狀應及時就近就醫。

▲醫院加強戒備！武漢肺炎擴散至深圳、上海　傳至少3起疑似病例。（圖／翻攝明報）

▲武漢肺炎已擴散至深圳、北京、上海，醫院正加強戒備。（圖／翻攝明報）

武漢衛健委公告指出，18日新增確診病例59例，19日新增病例77例，兩天內累計新增確診病例136例，其中1例死亡、6例康復出院。自爆發之初截至19日晚間10點，武漢市累計病例已達198例，3例死亡，25例康復出院。

由於目前廣東及北京也爆出首宗病例，讓民眾感到心慌。衛健委專家分析，當前疫情仍在掌控之中，不過新型冠狀病毒傳染來源卻還未找到，下一步，將加大環境衛生整治力度，繼續加強病毒溯源和變異監測工作，做好應對疫情變化的技術準備。

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