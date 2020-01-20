寒假出遊注意！全台21家「問題旅行社」黑名單公布　你踩雷了嗎？

▲出遊跟團挑選旅行社小心，觀光局公布21家問題旅行社。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

寒假旅遊旺季將屆，為保障旅遊消費者權益，交通部觀光局依據「發展觀光條例」第43條公告去年6月28日至今年1月20日期間旅行業營運狀況。這次全台共有9家旅行社被廢止旅行業執照、1家遭勒令停業、11家申請解散，觀光局呼籲民眾跟團時要多加留意。

一、 廢止旅行業執照9家：

1.嘉華（新北市，經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，未依規定補繳保證金）

2.美兆（台北市，暫停營業逾6個月，且未依規定向本局報備）

3.凡羽（新北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）

4.上上國際（台北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）

5.山水龍（桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）

6.楓葉（新竹市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）

7.景山國際（桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）

8.錦忠（雲林縣，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）

9.海鑫（澎湖縣，經經濟部廢止公司登記）

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二、勒令停業1家：

協杰國際（台北市，發生財務困難，營運異常，顯有損害旅遊消費者權益）。

三、申請解散11家：

三順（台北市）、旅拓國際（台北市）、三上（台北市）、微笑（台北市）、復華國際（台北市）、地球家國際（新北市）、悅達（新北市） 、唯樂（台中市）、寶龍（雲林縣）、佳龍（高雄市） 、統順（高雄市）。

▲參團旅遊應選擇領有旅行業執照的合法旅行社簽訂旅遊契約，並應確認洽辦者為旅行業相關從業人員。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，有關自行申請或經主管機關副知本局停業的旅行業名單，另公告於觀光局觀光行政資訊網→消保事項專區→旅行業→具法定公告事由之旅行業項下。另爾後旅行業倘有受停業處分或廢止旅行業執照、自行停業及解散等情形，亦將於觀光行政資訊網即時公告，提供旅遊消費者即時查詢。

▲參團出國旅遊的民眾，也要留意找合法旅行社簽訂契約，相關業者名單可上觀光局網站查詢。（圖／資料照／記者沈繼昌攝）

另提醒旅遊消費者，若要參加旅行社舉辦的旅遊活動、購買國際機票及出國旅遊，要注意參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社簽訂旅遊契約，並應確認洽辦者係旅行業相關從業人員。

合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員、參團旅遊應注意事項暨上述公告之業者名單可至觀光局行政資訊網（http://admin.taiwan.net.tw）消保事項專區查詢。

另每季旅行團「參考售價」請至品保協會網站（http://www.travel.org.tw）查詢。如選購低於參考售價的產品，宜多查詢比較了解其旅遊產品內容，確認團費包含及不包含之項目及是否有「自費行程」，及後續一旦解約之退費標準（例如：包機或促銷行程、廉價航空之票務資訊及退費規定等）。