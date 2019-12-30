台灣觀光進入「千萬俱樂部」　周永暉：明年來台旅客至少可破1200萬

▲觀光局長周永暉預估，明年來台觀光客人次至少可破1200萬。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

外國來台旅客日前已破1,111萬人次，觀光局估今年整體可達1,175萬人次，創下歷史新高。觀光局長周永暉今（30）日指出，台灣已經進入「千萬俱樂部」，預估明年來台旅客人次至少可破1,200萬，但他強調，人數不是重點，會持續積極提升旅客重遊率、增加停留天數。

觀光局今天舉辦年終餐會，周永暉致詞時說，今年在國際市場部分，雖然碰到航空公司罷工、停航等困難，但來台觀光客還是一步一腳印成長，他也回顧今年觀光局的成果，第一季及12月分別成立越南辦事處、倫敦辦事處，也透過公關公司增加5個台灣tourism information center，作為國際行銷及海外佈點。

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▲今年來台觀光客估全年可破1,175萬人次，明年預估至少破1,200萬。（圖／記者李宜秦攝）

今年來台觀光客估可達1,175萬人次，周永暉被問及明年目標，他指出，至少可以破1,200萬，他強調，台灣已經連5年進入「千萬俱樂部」，但人數不是重點，提高重遊率及停留天數才更重要。

周永暉說，要吸引旅客重遊，遊程至少要增加20%的新景點，因此全台各地都要拿出私房景點來吸引旅客才行。另外，針對穆斯林市場，觀光局預計明年3-5月在杜拜委請公關公司為台灣行銷宣傳，目標爭取增加2%穆斯林旅客來台。

▲周永暉說，來台旅客人數不是重點，提高重遊率及停留天數才更重要。（圖／記者李宜秦攝）

至於陸客市場部分，周永暉表示，今年雖然受到政治因素影響，但來台陸客人數仍有269萬，與去年差不多，觀光局歡迎陸客及各國旅客來台，明年會持續到大陸進行旅遊宣傳，也會參加江蘇燈會。