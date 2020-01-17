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脊梁山脈年開跑！玉山、大霸尖山、陽明山都入選　登山遊憩一次滿足

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▲國家森林遊樂區,大雪山小神木步道,阿里山林鐵,太平山蹦蹦車,阿里山日出,鳩之澤溫泉。（圖／翻攝自林務局網站）

▲阿里山日出美景。（圖／翻攝自林務局網站）

記者李宜秦／台北報導

繼小鎮漫遊年後，交通部觀光局將今年訂為脊梁山脈旅遊年，規劃7條高山經典路線、25條中海拔副路線外，以及8條衍生路線。透過我國山脈獨特自然美景，搭配原民文化、生態環境、歷史古道等觀光資源，盼能吸引旅客遊台，預計阿里山全年觀光產值可達40億元。

觀光局表示，今年以台灣五大山脈為主軸，依照登山難易度規劃出7條高山經典路線，包括玉山阿里山線、奇萊南峰能高線、大霸尖山觀霧線、陽明山東北角太平山線、錐麓古道合歡群峰線、嘉明湖瓦拉米線及北大武線等專業登山路線。

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▲▼脊梁山脈年開跑。（圖／觀光局提供）

▲▼脊梁山脈年開跑。（圖／觀光局提供）

▲▼脊梁山脈年開跑。（圖／觀光局提供）

觀光局指出，旅客可針對自身需求，選擇適合的登山路線，不只可至高山健行，也可遊憩旅遊，除可欣賞高山奇峰羅列、連綿起伏之景色外，更囊括原民文化以及自然生態體驗，另外再細分出25條中海拔線路線，並結合地區性特色衍生8條路線，讓旅客也能泡湯、體驗林梢步道慢行、品嚐部落風味美食。

觀光局阿里山國家風景區管理處辦理「脊梁山脈生態旅遊從阿里山出發」計畫案，並輔導阿里山鄒族部落在地居民成為專業生態導覽人員；而阿里山管理處所規劃之5條生態旅遊路線，也已委由旅行社包裝、行銷及帶團，所有遊程食宿遊購行完全由在地部落業者接待。

▲國家森林遊樂區,大雪山小神木步道,阿里山林鐵,太平山蹦蹦車,阿里山日出,鳩之澤溫泉。（圖／翻攝自林務局網站）

▲阿里山森林小火車。（圖／翻攝自林務局網站）

交通部長林佳龍表示，脊梁山脈年結合生態旅遊、茶旅體驗、小鎮漫遊及部落觀光，旅客能一次體驗多元觀光。觀光局長周永暉表示，首發團將由嘉義阿里山出發，行程包括鄒族母社達邦部落庫巴、家屋等文化巡禮、特富野古道歷史古蹟漫遊以及塔塔加步道遙望玉山連峰等山脈旅遊。

觀光局表示，阿里山在發展脊梁山脈生態旅遊已有成果，該路線於去年有16團、192位遊客參與，約有192萬元觀光產值，今年預估可產出100團、1200位遊客參與，並有1200萬元之觀光產值，於部落端預計有840萬元觀光收入。

▲玉山主峰攻頂。（圖／記者林敬旻攝）

▲玉山主峰攻頂。（圖／記者林敬旻攝）

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