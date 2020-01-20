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社會 社會焦點 保障人權

台中BMW哥、長髮裸妹活春宮2次！4分影瘋傳…路人看呆「他故意的」　警急追2人

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▲▼一對男女凌晨在此處上演活春宮。（圖／取自GoogleMap）

▲一對男女靠在交通號誌上演活春宮，引起譁然。（圖／取自Google Maps）

記者董美琪／綜合報導

台中活春宮17日凌晨在北屯區環中東路與東山路口上演，一名男子抱著金色長髮女子靠在路邊號誌杆，當街全裸野戰，對街民眾看傻邊錄影邊報警。男子似乎知道有人在拍，行徑更大膽，再度將女子拖下車在後車廂繼續演，民眾嚇呆「現在走到斑馬線上，你們(警察)可能要來一下」、「太帥了吧！」。4分鐘影片引起網友瘋傳熱議，警方目前追查影中人，已通知車主到案說明，朝公然猥褻罪嫌偵辦。

據了解，一名白色BMW17日凌晨3點突然停在北屯區環中東路與東山路口的一間超商及藥局門口，男子下車後，突然拉下一名長髮女子，2人站在人行道的號誌燈桿旁上演活春宮，遭對街民眾全程錄下。30秒後，男子接著脫下女子大衣，女子竟一絲不掛，讓民眾嚇呆趕緊報警。

「路邊活春宮，現在走到斑馬線了，女的沒穿被脫光了，看起來像喝醉了，車號喔……」，眾人一邊報警一邊驚呼，「太誇張了，直接在路上打砲了，他是狗嗎？ㄟ脫光了，太帥了吧，我們是大飽眼福？他們還好像沒發生什麼事的概念，剛剛還想說是不是看錯？X好扯喔人生第一次看到……。」

「又拉出來X，真的全裸耶，他真的把我們當觀眾耶，我覺得他是故意的，看到我們在看，又把她拉出來，好扯喔25年第一次看到。喔！還叫耶！藥局裡面的人一定傻眼。」這對男女完事後，隨即駕車離去，讓民眾直說「該不會到下個路口又停下來……。」另外也有路人不敢相信自己的眼睛，繞回來觀戰。

不少網友全都看傻，紛紛留言「大概是藥還在走」、「該買台BMW了」、「這樣在路邊真的很像動物」、「竟然有開車，為何不在車上」、「這好扯唷」、「可能吃東西噎到（哈姆立克法）」、「附近汽旅一堆，有錢開名車，沒錢開汽旅？」、「為什麼要做傻事？」、「吸鏘了吧」、「看過了，看不到什麼東西」、「這是在玩大冒險無誤」、「這個只要拿桶冰水潑過去，就能分開了」。

台中市警局第五分局東山所所長詹典儒表示，警方獲報到場時，該名激情男女已駕駛BMW離開現場，由於這對男女行為已觸犯妨害風化罪，警方已聯絡該輛車主到案說明，釐清其是否為當事人或車子有借給別人，全案朝《刑法》公然猥褻罪偵辦，也將會依法將2人送辦。

另外由於事後影片瘋傳，如果在臉書公開貼出影片，涉及觸犯散佈猥褻物品罪，可能被判2年以下有期徒刑，提醒民眾勿散布影片以免觸法。

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