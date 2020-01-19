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逼竹聯堂主「吞槍」畫面曝光！新莊角頭大吼：你有想過我的感受嗎？

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阿男完全無視阿豪已經被凌虐到滿臉鮮血，還繼續用腳狠踩、踹其臉部。（圖／翻攝畫面）

▲阿男完全無視阿豪已經被凌虐到滿臉鮮血，還繼續用腳狠踩、踹其臉部。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市綽號「阿男」的陳姓角頭，本月15日凌晨將竹聯幫明仁會新莊分會綽號「阿豪」的分會長擄走，帶到山區毆打，還用手槍插入對方口中，大吼「你要死在這」，之後更狂罵「你在嗆我時，有想過我的感受嗎」加以毆打。囂張凶狠畫面在網上曝光後，也驚動警方。事後，阿男見事情鬧大了，主動到樹林分局投案，訊後依傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

據悉，阿男平時在地方上靠營造業謀利，但近日竹聯幫明仁會新莊分會也想來分一杯羹，阿男因而與自己以前的小弟，即現任的竹聯分會長阿豪產生芥蒂。日前，阿豪又在臉書上與阿男對嗆，讓阿男氣得想修理阿豪。

15日凌晨，阿豪與友人在樹林區聚會時，被帶小弟埋伏的阿男「堵」到，一行人上前將阿豪擄走，並載往位於新莊區與五股區交界處的高爾夫球場毆打。根據網上曝光畫面，阿男先將阿豪踹飛在地，接著上前用槍插入阿豪口中，並對他大吼「你還知道我是誰嗎？你要死在這！」之後更出腳狠踹、踩踏其臉部。

阿男將阿豪踹飛在地，上前用槍插入其口中，並對他大吼。（圖／翻攝畫面）

阿男將阿豪踹飛在地，上前用槍插入其口中，並對他大吼。（圖／翻攝畫面）

之後，阿男還打電話到明仁會放話，要該會拿錢來贖人，但明仁會不僅拒絕，還強硬表示將「加倍奉還，全力報復」，隔天，明仁會就逮到阿男的手下，並用同樣手法加以凌虐，這下換阿男害怕了，自己主動到樹林分局投案，並請警方保護他，影片裡凌虐別人的狠勁全沒了。

訊後，警方先依傷害、妨害自由等罪嫌將阿男送辦，但另也積極介入調查2路黑幫在地方上的衝突，盼儘速還給當地民眾安心的生活環境。

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