快訊／士林夜市濃煙狂冒！店家「煮珍珠」燒起來釀大停電…警消急灌救

記者陳以昇、戴若涵／台北報導

台北市士林區大東路、大南路口（士林夜市商圈）19日下午發生一起火警，現場濃煙密布！警消人員獲報到場，趕緊疏散周遭店家與人潮，並佈水線灌救，目前火勢已撲滅，這起火警也釀成大停電災情，台電人員將赴現場搶修。

▲▼士林火警發生原因疑飲料攤煮珍珠起火。（圖／記者陳以昇攝，下同）

據了解，疑似是店家「煮珍珠」時不慎起火燃燒，但詳細事件發生原因及經過，仍有待火調人員進一步調查釐清。

▲士林夜市濃煙密布。（組圖／翻攝Facebook／經驗/無可取代 陳建銘）

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