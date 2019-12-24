NOVA情報誌／「創作者筆電」 下一個電競產業？

圖、文／NOVA情報誌

2020年「為創作而生」群起精銳對決、遍地開花，正依循電競產業成功模式，預約未來五年發展榮景，你～準備好了嗎？

「屬於『創作者』輝煌時代正式啟航，即將在2020年發光發熱，一飛衝天！」2019將近尾聲，展望全新2020年，IT數位領域最紅最火議題，或許不再是電競，而是新興的「創作者」。創作者這名詞，將大量出現在鄉民討論版；創作者系列產品，更將傾巢而出，佔據專業設計師、創意工作者桌面與背包話語權。

「重點不再讓蘋果Mac獨佔鰲頭、整碗端走！」包含IT界三大重量級巨頭英特爾、微軟、nVIDIA聯手推動，各品牌傾全力佈局發展，宛如當年Android陣營群起對抗蘋果手機般，WinTel陣營積極開疆闢土，正是想從蘋果Mac手中拿回「創作者市場」市佔率版圖，同時讓使用者有更多選擇。

是否成為下一個電競產業？當然想擄獲創作工作者的心，靠的是真本事與產品魅力！選在年底前，各大廠Acer、Asus、MSI、GIGABYTE不約而同大陣仗發表全新創系列筆電，投入龐大資源滿足軟硬體專業需求，盡使渾身解數祭出超優質服務與客製化獨特亮點，要用打動人心最佳體驗與技術，搶攻創作者市場大餅。特別是帶來的諸多設計「菜色」，讓人看得瞠目結舌不說，就連電競筆電也要相形失色，立即帶領大家一探究竟！

創作筆電四大訴求 軟硬整合最佳體驗

近年來電競筆電很熱，賣得風風火火；但你知道嗎，電競筆電使用者中有不少比例都是「創作者」，甚至有的還不玩遊戲！

根據調查，購買電競機用戶有高達50%的人玩遊戲外，還會安裝屬於創作職能如Photoshop、AutoCAD或3ds Max等軟體；另有15%的人平常根本不打遊戲，與電競八桿子打不著，這些人工作需要高效能，之前選擇性少，就只能挑電競機。

然而問題來了，電競機固然效能充裕，但外觀卻太「張牙虎爪」，到客戶端簡報秀作品時會顯不專業；再者電競機螢幕要求要高刷新速度，創作者則需要面板顏色精準度；特別是電競機在高轉速下伴隨吼吼叫風扇聲，對多數設計工作者來說是種困擾，夜晚加班時噪音更將影響創意思緒，效率大打折扣。

「我們最新ConceptD創系列筆電，就是專為創作工作者所開發！」Acer宏碁品牌行銷部產品經理廖國清指出：「創作者對高效能筆電有需求，但過去普遍市面上缺乏這類『為創作而生』高效能產品！Acer最新上市的ConceptD創系列筆電，特別為設計族群量身規劃，主打『效能、外型、顏色精準度、運作寧靜度』四大特色訴求，要讓創作者工作效率提升，帶出門專業有品味，甚至高效運轉下，風扇聲仍維持如圖書館級寧靜度！」同時加碼帶來更優質服務與貼心體驗細節，Acer廖經理強調！

確如所言，Acer首波主打的「ConceptD 7」，核心搭載英特爾九代Core i7-9750H處理器， nVIDIA RTX2080 Max-Q高檔顯卡，配置達32GB DDR4記憶體，1TB＋1TB PCIe SSD高速固態硬碟「強力效能」；且搶眼白色系簡約優雅「外觀」，賦予設計師想要高格調質感；尤其17.9mm、2.1公斤輕薄身軀下，內建15.6吋4K UHD IPS高解析廣色域螢幕，帶來專業級Delta E <2「色彩精準值」與通過國際知名Pantone認證，重點透過獨家四代AeroBlade 3D刀鋒金屬風扇技術，讓風扇噪音控制在「40分貝以下靜音」。加上有助於視覺舒適度的琥珀色鍵盤背光，不但獲選情報誌11月號鑑定團主角，還被達人們評為「創作者天菜」！

Acer廖經理笑談，「ConceptD 7」僅是先鋒軍，接下來會陸續推出一系列不同定位產品，包含鎂鋰合金材質，訴求高行動力1.5公斤、16.9mm的「ConceptD 5」；價位較平民的「ConceptD 3」；螢幕可多工變形翻轉，支援觸控手寫能即時翻到背面秀給客戶看的旗艦款「ConceptD 9」。全系列皆採Core i7以上等級，甚至3/5/7/9全系列機還會一併提供「Pro版」，顯卡採用強大數據運算的「Quadro系列」，最快12月底或元月初上市，加總12-16款完整陣容，明年Q1全面到位。



「下一步將積極朝自家引以為豪的『軟硬整合＋服務』三大主軸實力發展！」這些創作者真正需要的，不僅僅是高效硬規與專業面板，還要有最佳化硬體加軟硬體整合體驗與優質服務；目前ConceptD創系列已加碼提供達三年保固，第一年贈送免費校色服務與可預約維修，原廠並透露現階段正與一些重量級軟體供應商做洽談搭配，未來計畫朝購買機器含幾年授權等方式走，畢竟一套軟體動輒數萬元，同時也會在舒適體驗性上做到更好，敬請拭目以待。

坦克效能轎車寧靜 客製化量身服務

豈止Acer動作積極，本土雙A另一大廠Asus更展現強大企圖心，10月底「重磅」發表ProArt系列多款創作者新機！之所以用「重磅」來形容，因真的做到「創所未創」，特別是效能規格逆天，就連旗艦級電競筆電也難出其右。

首波主力機「ProArt StudioBook Pro X」，內建九代Xeon或Core i7等級處理器，不但顯卡搭到nVIDIA Quadro RTX5000等級，訴求自家首款可支援到128GB記憶體筆電，並配置雙顆SSD＋2.5吋硬碟可做RAID；且迎合專業設計需要，賦予17吋高達97% DCI-P3廣色域螢幕，並符合Delta E <1.5高精準色彩標準（數值小於3為專業色準螢幕）與通過Pantone認證。

而另款17吋的「ProArt StudioBook Pro 17」標榜全世界最纖薄Quadra高檔顯卡機，搭載Core i7＋Quadro RTX3000 Max-Q顯卡效能，尤其強大散熱系統規劃，喊出「雙燒不降頻」，在100%效能運作下，連續操上7天24小時不關機皆能維持基頻之上，確保不因過熱降頻讓系統不穩，導致跑數小時的心血白費。

尤其計畫元月登場的頂級旗艦款「ProArt StudioBook One」更讓人瞠目結舌，處理器上到九代Core i9-9980HK，顯卡打破筆電記錄唯一搭載Quadro RTX6000 24GB GDDR6工作站等級，並套用機架型伺服器級鈦合金散熱均溫板，重點超強效全速運轉下，風扇聲還控制46分貝以下；坦克效能，卻有著轎車寧靜度相當稱夢幻，當然售價同樣夢幻，創下33萬新高記錄。

創作者筆電效能很重要但卻非唯一，Asus ProArt系列筆電還強調「客製」、「服務」兩大優勢特色！Asus華碩系統業務部產品經理蔡育成談到：「ProArt系列筆電帶來凌駕業界的極致效能、絕對精準、專業穩定等優勢特性外，尤其很大亮點在於可『客製量身規格』，能依照個人或公司行號需求，妥善訂製安裝硬體與軟體，就連一台也接，整體服務層級比照商務筆電，並做到本土品牌中唯一到府維修，最高可延長保固至5年及『獨家硬體校色服務』！

是的，這「客製」創作筆電好處，不侷限只能從現有機器做選擇。據瞭解Asus從南到北全台都有專屬FAE針對企業服務，一般公司行號或個人也能在展售中心與經銷商預訂需要規格，包含處理器、顯卡、記憶體、作業系統、SSD，甚至網路設定、BIOS修改都可量身。同時依企業資安偵測條件，安裝好各式軟硬體！這也是ProArt系列跟競品間差異優勢，Asus蔡經理強調。

特別蔡經理口中商務層級服務，在基本的通路3年保外，ProArt系列還能加買延長保固到4或5年，且依客戶需要到府收送或到府維修，甚至公司行號SSD資料較機密，做到現場故障不取回，直接換新SSD。尤其標榜的業界獨有「硬體校色服務」，購買後第一年能免費到全台皇家俱樂部做X-Ray硬體校色，相較坊間多數的軟體校色，差別可將數據儲存在BIOS「硬體配置」內。因面板會隨時間消耗衰減，導致顏色跑掉，當用戶每季或半年較準時，就能直接叫出數據比對節省時間，更不會因系統重灌讓資料不見，使用起來更貼心有感。

行動尖兵專注細節 手機遠端監看運作

就使用情境來說，買創作者筆電的設計工作者，很多人公司或家中不乏有創作PC，之所以考量筆電關鍵正在於「行動性」，需要將設計成品用最專業精準面貌，順暢跑給客戶看，因此在內藏剽悍效能下，盡可能將體型縮小。

諸如Asus定位精巧、強悍，宛如小鋼砲的「ProArt StudioBook Pro X」，藉由真正「四邊窄邊框」螢幕，大幅將體面積做小，乍看下還以為是款15.6吋筆電，上蓋並輔以松石灰色立體雕刻紋路，顯得別緻幹練。另款「ProArt StudioBook Pro 17」剛剛提過，榮登目前業界最薄僅18.4mm的17吋Quadra顯卡機殊榮，外觀採低調沉穩松石灰細刷紋路，並套用全鋁材質適時增強面板強度。

這時Asus蔡經理續聊，Asus注重品質外，更專注工藝美學與體驗細節，一直以來站在使用者角度作研發思考，這兩款皆能妥善放入15.6吋電腦包內攜帶不違和，顯示螢幕還特別搭載獨家開發的「16：10 WUXGA長寬比」，相較一般常見的16：9，編輯影片時讓畫面有額外空間可放編輯素材與快捷列，全螢幕作業時能省去頻頻切換的麻煩。此外針對常用的鍵盤方向鍵還特別刻上紋路觸感，手摸就知道上下左右便於操控，並增添設計者工作需要的專屬桌面擷取快捷鍵。

同時堅持採用霧面螢幕，有助於抗眩光與顏色準確度，外觀邊緣R角也特別處理不刮手，甚至規劃專屬的「Creator Center」中心介面軟體，除提供系統監控與軟體加速優化外，還獨家做到「手機遠端觀看運作狀況」，讓創作者備感貼心實用，Asus蔡經理強調！

據瞭解「Creator Center」搭配12月即將上線啟用的專用App連線後，就能將機器運作狀況與螢幕上正在進行的畫面擷取，同步丟到雲端伺服器上讓手機或平板即時觀看。換句話說，你今天工作預計要跑2到3小時，這時趁空檔離開座位到樓下喝杯咖啡或找客戶談事情，過程中只要打開手機，就能掌握筆電當下的處理進度，若提早完成就可趕回，這對於創作者使用上確實很加分。

好產品不寂寞，好功能不孤單！不讓Asus太專美於前，另一大廠GIGABYTE最新主打的「AERO 17 HDR」、「AERO 15 OLED」兩款創作者筆電，在Core i7/i9＋GTX2080 Max-Q高檔效能下，同樣維持高輕薄度並搭載僅3mm三面超微邊框螢幕，加上系列機一貫時尚品味立體壓印外觀，提供相當優越的「型」動力。

尤其針對不少人擔心視訊鏡頭被入侵，特別是女性朋友很多會將鏡頭用紙貼住，雖然達到防堵卻讓整體視覺相當醜，對此AERO系列機貼心設計「視訊鏡頭開關蓋」，不用時直接蓋住，安全防駭又不影響美觀，相當有巧思。

甚至從年初開始系列機開始與AI掛勾，搶先業界與微軟合作，導入「Microsoft Azure AI」人工智慧功能，在使用者同意前提下，即時將各編輯軟體程式的狀態數據，上傳Microsoft Azure做雲端機器學習，智慧偵測、調整最佳化的CPU、GPU加速效能，並適時讓機器的散熱與噪音值完美調降，讓工作更有效率，使用更舒適。可預見的是，未來各方競賽下，會有更多相關便利細節設計與貼心加分體驗，出現在創作者筆電上，值得期待。

專業色彩豔麗面板 逐台校準附加價值

我們知道，一台稱職的創作者筆電，需要有足夠效能來剪影片或跑專業軟體，關鍵還要有「專業精準面板」，讓螢幕看到顏色與實際作品一致，不因出現色差色偏影響工作。

說起這專業面板行家，不得不提GIGABYTE這創作者「先驅」品牌，早在2017年就推出首代「AERO 15」，並率先通過國際權威X-Rite Pantone校色認證，無需透過傳統對照色票方式，讓螢幕保有高精準色調；令人振奮是新一代「AERO 15 OLED」出狠招，要用超艷麗精準廣色域的4K OLED面板，來衝擊征服眾創作設計者的眼球！

「面板是AERO系列很大競爭亮點！」GIGABYTE盈嘉科技行銷部產品經理許悅談到：「技嘉很大優勢，擁有自己工廠端與RD設計團隊，全系列產品堅持台灣生產製造，品質有保障外，還針對精準好評的X-Rite Pantone校色認證，做到出廠前真正每一台面板逐一校準，相比它牌僅合作認證，送樣本測試就通過，更能確保每一台顏色最正確！」尤其最新主打的15.6吋『AERO 15 OLED』，領先業界第一款導入Samsung AMOLED 4K面板，相較傳統LED擁有更高亮度、更好對比與優異色域涵蓋表現，帶來頂級色彩細節層次觀感。GIGABYTE許經理強調！

誠如所言，端看坊間高檔電視競相採OLED就知道其魅「麗」！已知「AERO 15 OLED」針對3D創作領域常用的DCI-P3色域標準，達到驚人的100%，並超出一般sRGB 25%顏色，還符合Display HDR400亮度準則。

另款近日上市的17吋兄弟機「AERO 17 HDR」，雖非採OLED面板，但仍導入相對出色的4K UHD IPS螢幕，支援HDR技術功能，達到Display HDR400標準，尤其色域涵蓋範圍同樣廣，Adobe RGB 攻上100%，DCI-P3達98%，外加X-Rite Pantone認證與符合業界最高Delta E <1色彩專業精準度，顏色表現同樣寶島買的，準！

這時小編龜毛問及，「AERO 15 OLED」的OLED面板好歸好，但也讓人擔心未來是否會有烙印疑慮？GIGABYTE許經理指出，通常長時間使用下溫度過高造成衰弱，才會形成烙印，對此我們特別在面板後方加裝X型裝置幫助導熱，降低發生的機率，且針對此機型購買後上網登錄，面板多加贈一年延長保固，讓使用更安心。我們遑論面板，就連接駁端應用、電力續航、鍵盤操作各環節都幫使用者設想周到，提供「業界最完整I/O埠」與內建「最大94Wh容量電池」！

確實，AERO系列即便機身輕薄下，仍配置RJ-45有線網路端、高速Thunderbolt 3、HDMI，就連DP端與SD讀卡機都有，讓攝影師在外面能直接插入存取照片，並可外接3個4K螢幕。尤其長效續航無論15或17吋機皆標榜8小時電力，同時符合Max-Q顯卡架構規範，運作聲皆控制40分貝以下寧靜。

尤其相較於多數競品採單一燈色背光鍵盤，系列機維持既有1680萬色RGB多採可單鍵控光，擁有更大彈性客製視覺背光，或針對常用按鍵設置燈色突顯，不用時也可關閉。原廠預告未來將持續在AERO系列使用舒適上，帶來更高附加價值。

全員陣容接地氣 複製電競創未來

最後，「創作者」筆電重要的發展課題，就是要複製電競筆電成功模式，遍地開花、擴及大眾，從Mac市場拿回市佔率。

在電競產業發展成功，產品幾乎與電競畫上等號的MSI，從去年起就開始分進合擊佈局全新創作者系列，重點近期針對各階創作屬性TA，大陣仗發表包含「Prestige」、「Creator」、「Modern」三大系列，高款18款產品線之多，且強調無論輕巧、長效、價格都做到真正「接地氣」！

「我們提供最多元實用『體貼民情』產品！」MSI微星科技國內業務部產品經理林世宗表示：「MSI微星品牌價值，來自於專注與用心，會用做電競機精神來做創作者筆電。」優勢產品不打高空，不曲高和寡真正深入通路，並依據不同操作使用做精準規劃，如同自家電競機般性能&專業兼具，帶來最棒體驗與最高續航力，MSI林經理強調！

是的，MSI主打的「Prestige14/15」兩款效能輕薄機，定位上因應坊間多數2D、3D軟體內容創作者，如專業Youtuber、動畫師、設計師、攝影師需求而來，核心搭載英特爾最新10代Core i7-10710U六核心處理器，nVIDIA GTX1650 Max-Q顯卡等級，最高配32GB記憶體與1TB M.2 SSD。重點金屬材質機身下仍保有纖薄輕盈體態，15.6吋「Prestige15」僅1.6公斤，14吋「Prestige14」更只1.2公斤，面板全面上到4K UHD超解析，強調藉由獨家True Pixel技術，達到100% Adobe RGB廣色域，符合Delta E <2色彩精確度與通過CalMAN專業色彩分析軟體測試認證，電力更分別達小時超長效16與10小時。

針對更高端3D、2.5D的影像編輯/剪輯工作者，MSI則規劃高階版「Creator 15/17」，處理器採九代Core i7 Ｈ系列，顯卡搭到RTX2070高檔等級，同樣賦予專業精準廣色域面板，訴求8小時電力高續航。尤其迎合坊間數量龐大的輕度2D平面設計工作，內容創作者或網紅部落客們製作影片，既出全新時尚亮銀典雅，高行動力的「Modern 14」因應需求。

MSI林經理笑談，新興的網紅部落客族群很常趴趴走，即將推出的「Modern 14」，在14吋金屬纖薄機身下，帶來羽量級1.19公斤，讓工作與娛樂更輕鬆，同時承襲MSI創作者系列機凌駕競品的共同強項高續航，賦予10小時電力，重點價格親民顯卡機4萬元上下，並與電競機一樣在既有通路上就買得到，且包含服務與體驗細節全到位。

確實，MSI創作者系列筆電配置有專屬「Creator Center」設定軟體，能針對常用的剪輯繪圖等軟體做優化，鍵盤導入白色背光，貼心加大觸控板尺寸與新增指紋辨識功能，同時服務保固比照電競機，提供兩年保固，十全十美服務，每年兩次免費健檢與緊急維修等。MSI林經理預告，明年2020會有更大動作，預計增加2-3種色系，包含效能、散熱、視覺體驗做更好，且電力續航持續強大，不排除會有20小時以上產品。

只能說，在各家積極佈局發展下，2020年「創作者筆電」將遍地開花，開啟嶄新輝煌蓬勃世代，不論是否成為下一個電競產業，都將預約未來五年發展榮景，諸位泛創意設計工作者，趕緊準備好銀彈，迎接這精彩可期的創世代！

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