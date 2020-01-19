快訊／小開駕特斯拉狂飆！12歲女童「雙膝斷」慘死…2駕駛各5萬元交保

記者陳豐德、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲永樂街一處巷弄口19日上午9時57分左右發生一起嚴重車禍！一名梁姓衛浴小開駕駛黑色特斯拉與銀色轎車發生撞擊，一名正與媽媽等待過馬路的12歲女童，遭特斯拉後輪掃過慘死，稍早前2名駕駛和檢警一同相驗遺體，檢察官諭令各以5萬元交保。

▲蘆洲特斯拉死亡車禍，2名駕駛5萬元交保。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，34歲的梁姓小開當時駕車從中和到蘆洲訪友，執行經過環堤大道、永樂街巷弄口時，撞上由42歲許姓男子駕駛的銀色轎車，根據監視器畫面，當時許男正從巷口緩緩駛出，梁男高速撞上後失控，車尾撞上中央分隔島，夾擊12歲的張姓女童，導致對方雙腿膝蓋以下斷肢分離，經送醫搶救後仍傷重不治。

▲事發現場留有大片血跡。（圖／記者陳以昇攝）

事發後，梁姓小開遭移送警局，面對大批媒體的鏡頭低頭表示，「非常抱歉」。根據警方調查，2名駕駛皆無酒駕，詳細肇事責任仍有待進一步釐清，稍早2名駕駛和檢警一同相驗女童遺體後，檢察官諭令各以5萬元交保。

▲強大的撞擊力道讓特斯拉的車輪都噴飛。（圖／記者陳以昇攝）

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