活潑小6女童過馬路「遭特斯拉撞死斷肢」　曾親筆寫下蒙古遊記

記者陳豐德／新北報導

新北市一名12歲張姓女童，19日在蘆洲過馬路時遭一輛黑色特斯拉失控後撞上，女童雙膝以下當場截斷，送醫後搶救不治；開朗的她當時其實正跟著父母要去蘆洲找爺爺，2年前曾與家人到蒙古遊玩，還寫下遊記紀錄旅途點滴，母親事發後至今仍難以接受女兒會魂斷眼前。

就讀淡水新市國小六年級的張姓女童，相當活潑可愛，2年前7月時跟長輩一起到蒙古旅遊，遊記中還說這是她第一次搭飛機出國，「所有東西都會像一塊一塊的小積木」，並形容當地建築即街道布置都融合了蘇聯與俄羅斯文化，8天的行程內還入住了蒙古包，以及近距離接觸氂牛。

▼12歲女童過馬路遭特斯拉撞死，2年她曾寫下蒙古遊記。（圖／翻攝自痞客幫 - 誠旺旅遊）



女童字裡行間可以感受到對於接觸蒙古文化的喜悅，「想念一大片草原，和草間跳躍的蚱蜢、大群牛羊、駱駝……」且像是遇到當地人協助拉住韁繩等善舉，女童也都將這些小事記在心中，讓人感到相當窩心。

回顧整起車禍，梁姓小開（34歲）當時從中和駕著300多萬元的特斯拉Model X到蘆洲要找友人，直行經過蘆洲區環堤大道、永樂街巷弄口時，沒閃過前方巷口緩緩駛出要左轉的銀色三菱（許男，42歲電子業）；根據監視畫面，特斯拉當時車速並不慢，右側車身被三菱撞上後失控，車尾撞上中央分隔島並夾擊張姓女童，強大撞擊力道甚至讓特斯拉輪胎飛出。

而平時住在淡水的張姓女童一家4口當時來蘆洲要找阿公，在環堤大道停好車後，4人先後穿越馬路，站在最前頭的女童恰好被特斯拉給撞上，雙腳膝蓋以下被截斷，現場留下斑斑血跡；女童父母目擊全程，當場嚇壞蹲地查看她的情況，但女童現場就失去生命徵象，送往新光醫院急救後仍宣告不治。

▼女童2年前在蒙古旅遊。（圖／翻攝自痞客幫 - 誠旺旅遊）

▼ 特斯拉與另輛小客車擦撞後失控撞上女童。（圖／記者陳以昇攝）

