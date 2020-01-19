陸人均GDP破1萬美元！發改委：中國仍是世界最大發展中國家

▲東北一間汽車零組件製造工廠。（示意圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家發改委發言人孟瑋19日表示，中國去年人均GDP突破1萬美元，邁上了一個新台階，代表向高收入國家又邁出了堅實的一步。不過，她也強調，看到發達國家人均GDP一般在3萬美元以上，中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有改變，中國是世界最大發展中國家的國際地位沒有改變。

孟瑋指出，人均GDP突破1萬美元的數據標誌著中國綜合國力的增強、社會生產力的提升和人民生活水平的提高，標誌著中國向高收入國家又邁出了堅實的一步，「這是我國推進全面建成小康社會取得的一個重大成就，也是人類歷史上的一個重大進步。」

▼大陸國家發改委發言人孟瑋。（圖／國新辦）



孟瑋提到，與此同時，他也看到發達國家人均GDP一般在3萬美元以上，代表中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有改變，「我國是世界最大發展中國家的國際地位沒有改變，前進道路上仍面臨不少問題和挑戰，需要凝心聚力、堅定信心、不懈奮鬥。」

孟瑋還說，雖然當前國內外環境和形勢嚴峻複雜，不穩定不確定因素依然較多，但從2020年發展趨勢看，中國經濟保持平穩運行的基礎依然堅實、有利條件依然較多，「經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢不會改變。」

孟瑋強調，只要認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，紮實做好各項經濟工作，進一步釋放國內市場潛力，進一步提高供給體系質量，進一步激發發展內生動力，進一步培育壯大發展動力源，就能夠保持經濟社會平穩健康可持續發展，實現全面建成小康社會第一個百年奮鬥目標。

▼東北一間汽車零組件製造工廠。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

