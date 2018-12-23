經濟面臨下行壓力　陸預估GDP增長目標6.5%

▲外界預期明年人民幣可能會走寬鬆制度。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國家發展和改革委員會副主任寧吉喆，22日在北京表示，「2018年中國經濟運行總體平穩，穩中有進，全年6.5%左右的GDP（國內生產總值）增長預期目標預計能夠較好實現。」

他指出，中國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期，當前國內經濟形勢總體平穩，穩中有進，同時穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力。

▲大陸預計2018年能夠實現6.5%左右GDP增長目標。（圖／CFP）

據《澎湃新聞》報導，寧吉喆表示，「2018年，中國四大巨集觀調控目標可以較好地實現，一是前三季度GDP同比增長6.7%；二是就業增加，1至11月城鎮新增就業人數已接近1300萬人，城鎮調查失業率4.8%，31個大城市城鎮調查失業率是4.7%，年初提出的實現5.5%以下的預期目標應該沒有懸念；三是價格平穩，1至11月份，居民消費價格指數（CPI）同比上漲2.1%，全年實現增幅3%左右的預期目標也沒有問題，1至11月份工業生產者出廠價格（PPI）同比增長3.8%，漲幅逐漸下降，近來70個大中城市房價趨於穩定；四是國際收支基本平衡，人民幣匯率基本穩定，國家外匯儲備基本穩定，始終保持在3兆美元以上。」

中央經濟工作會議明確提出了巨集觀政策取向，巨集觀政策要強化逆周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，適時預調微調，穩定總需求，積極的財政政策要加力提效，實施更大規模的減稅降費，較大幅度增加地方政府專項債券規模，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕，改善貨幣政策傳導機制，提高直接融資比重，解決好民營企業和小微企業融資難融資貴問題。