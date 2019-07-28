陸媒齊轟川普「取消發展中地位論」：出於私心支持者少

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

美國總統川普26日，要求世界貿易組織（WTO）取消中國在內多個國家的「發展中國家」地位。為此大陸媒體這兩天砲火齊開，直言特殊與差別待遇，是世貿組織賦予所有發展中成員的合法權利，但美國一些人根本無視這些規則；華盛頓對世貿提出的改革方案出於一己私心，既不正當也不道德，支持者寥寥。

《人民日報》28日發表文章指出，「貪婪者始終不會放棄任何一個攫取利益的機會，敲詐者也不會因屢屢失敗而收手」，誰是世貿組織的發展中成員？顯然不應該用美國利益來界定。

文章舉例，被公認為世界上最窮的最不發達國家的貧困人口佔全球38.2%，剩餘的61.8%則生活在中國、印度等發展中國家，「但在美方的眼中就只有一條：只要於我有利，管他洪水滔天。所以，大約2/3的世貿組織成員享受發展中成員特殊與差別待遇，便成了他們的眼中釘、心中痛。」

▲大陸自詡為發展中國家，圖為大陸首都北京晚間街景。（圖／記者馬叔安攝）

《環球時報》則在27日社評寫道，「發達國家之所以率先『發達』起來，很大程度上有賴於在全球利用和配置資源」，美國以世界領導者自詡，「但現在還有一點世界領導者的樣子嗎？當華盛頓正變得自私任性的時候，它的實際能量和影響力也在相對下降，這對世界來說，是件好事。」

美國總統川普26日向世界貿易組織（WTO）施壓，要求取消中國在內多個國家的「發展中國家」地位，以改掉這些實際上已經相對富有的國家利用該定位「佔便宜」的陋習。他指出原因，中國等富裕國家，以「發展中經濟體」的名義在全球貿易體制內獲得過多好處，對其他國家不公平，所以WTO需要立刻改善情況。

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