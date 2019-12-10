狂奔怒喊「殺人魔王」　台灣國陳峻涵丟蔣中正銅像「紅漆袋」...還好沒破

記者邱中岳／台北報導

台灣國辦公室主任陳峻涵曾在10月份在自由廣場向蔣中正銅像潑漆，沒想到12月10日又帶著裝滿紅漆的塑膠袋前往自由廣場，雖然袋子丟出去了但並未破裂撒出紅漆，警方見狀也將人帶回。

▲陳峻涵因10日為國際人權日，所以持紅漆到自由廣場朝蔣中正銅像潑漆。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，曾在10月份到自由廣場朝蔣中正銅像潑漆的台灣國辦公室主任陳峻涵，10日又再度前往自由廣場企圖持裝滿紅漆的塑膠袋朝蔣中正銅像扔擲，警方見狀上前阻止，陳雖然將袋子拋出，但袋子沒破、紅漆未噴灑。

▲陳峻涵持紅漆到自由廣場朝蔣中正銅像潑漆，怒喊「殺人魔王」。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳峻涵在10日前往自由廣場，突然在蔣中正銅像前怒喊「殺人魔王」，並往前狂奔跳過前方紅龍柱，直接朝蔣中正銅像怒擲「漆彈」，最後遭6名警力包圍攔下。

▲陳峻涵持紅漆到自由廣場朝蔣中正銅像潑撒，所幸袋子沒有破裂並未撒出紅漆。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方將人帶回派出所，訊後依照《社會秩序維護法》裁處，而陳峻涵指出，因聯合國規定12月10日是國際人權日，台灣號稱是人權立國的國度,而自由、民主、人權、法治又是不容挑戰的普世價值，所以才會選定10日前往丟擲紅漆。

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