影／重慶景區慶高空彈跳開業　「綁真豬」推下68公尺高台...現場傳慘烈嚎叫

記者蔡儀潔／綜合報導

重慶紅酒小鎮景區18日為慶祝高空彈跳項目開業，將一頭100多公斤重的豬抬上高台，給牠穿戴好安全防護後，直接將其從68公尺推下去，隨後傳出豬的慘烈叫聲。工作人員稱是為迎接鼠年，所以舉辦了這個活動。影片po出後引發網民熱議，紛紛怒斥「這也太殘忍了吧！」

▲豬被推下高台 。（圖／翻攝自秒拍）

從影片畫面可以看到，五花大綁的粉色大豬被推下後，嚇得不斷發出嚎叫聲，只見牠來回被彈起數次，才停在半空中。景區工作人員表示，坐電梯上高台時豬肯定不會聽話，所以將牠捆上，「後來推下去的時候，牠就很淡定，特別淡定，而且最後把牠弄上來的時候，牠也很淡定，一直沒有反應沒動。」

▲粉紅豬發出嚎叫聲。（圖／翻攝自秒拍）

至於為何「推豬」，該位工作人員指出，高空彈跳項目本來就是一個挺吸引眼球的項目，再加上是用豬來蹦極，大家都覺得特別稀奇，都沒見過，很多人景區內的遊客和當地市民，都跑來圍觀。

▼大豬被五花大綁 。（圖／翻攝自秒拍）

影片po出後引發網民反感，評論區湧入3萬多條留言，紛紛怒斥「實在無法理解這種虐待動物的行為有何可笑」、「是不是有病？」、「殺了吃肉是一回事，虐玩是另外一回事」、「如今社會，某些人民群眾，精神多麼匱乏！」、「無法理解，也沒覺得可笑」。

▼讓豬蹦極的行為引發網友斥責。（圖／翻攝自秒拍）