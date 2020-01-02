重慶大樓「狂燒29層」10消防車到了進不來！　路人合力把車「翻肚」

▲重慶一棟大樓起火燃燒。（圖／翻攝自紅星新聞、封面新聞）

記者劉亭／綜合報導

重慶一棟大樓1日突然冒出大火，從低樓層一路延燒至頂樓，但進入社區道路被擋住。為了讓消防車開進社區，數十位群眾自發性合力推動私人轎車，讓消防車得以進入滅火。

綜合陸媒報導，重慶渝北區加州花園社區1日下午5時許發生大火，火勢相當猛烈，從一樓一路往上，整棟2、30樓高都被濃煙吞噬，現場居民不斷尖叫，伴隨著消防與警報聲。

而因為消防通道被堵塞，導致10多輛消防車堵在路口，無法即時進入撲滅火勢。現場有數十名群眾合力挪動社區消防通道旁的私家車，直接把車子翻過去，才順利讓消防車進入。

重慶消防通報，1日下午4時55分接獲通報後，共派出7個支隊，10中隊，38輛消防車，197名指站員，現場共營救疏散260餘人，截至晚間8時明火已基本撲滅，暫無人員傷亡。中國消防指出，2至30層外陽台不同程度過火，主要燃燒物質為陽台雜物、雨棚。

初步核查，火災從社區A4幢第2層一居民房陽台起火，火苗成立體狀燃燒，引燃外牆保溫層及雨棚，蔓延至第30層陽臺並竄至部分居民房屋內。火災具體原因正進一步調查中。

據瞭解，重慶渝北區加州花園位於重慶市渝北區紅錦大道。公開資料顯示，加州花園由重慶中渝物業發展有限公司開發建設，於1997年竣工。社區總戶數3848戶，總建築面積530000平方米，物業公司為重慶中渝物業管理公司。