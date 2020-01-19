春節必吃茂谷柑！專家傳授「果皮橙黃色、手輕握飽滿」3挑選秘訣

▲國內茂谷柑栽培面積約1771公頃。（圖／台南區農業改良場提供）

記者許展溢／台北報導

又到茂谷柑果實枝頭當紅的季節，台南區農業良場表示，茂谷柑濃郁誘人的風味及酸甜多汁的口感，滋味層次分明，是國人春節不可或缺的重要應景水果，要教大家選購時，必須注意「果皮橙黃色、輕握有彈性、有沉重感者最優」秘訣。

台南農改場指出，茂谷柑是1913年美國以寬皮柑與甜橙雜交選育而來，屬桔橙類之柑橘，果實呈扁圓形，果皮橙黃色，果重約150～250公克，糖度約14～15度，酸度0.6～0.8％，擁有濃郁爽口風味、果肉柔軟、多汁、皮薄色豔及耐貯運等特性。

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▲選購茂谷柑可掌握「果皮橙黃色、輕握有彈性、有沉重感者最優」秘訣。（圖／台南區農業改良場提供）



國內茂谷柑栽培面積約1771公頃，台南農改場說明，主要產區集中在台中市、雲林縣、嘉義縣及新竹縣等地，今年期茂谷柑果實生長期間氣候平順、日照充足，產量及品質相當穩定。

台南場進一步說明，消費者在選購茂谷柑時，以挑選果皮橙黃色、有光澤，表示果實已成熟度；果實用手輕握要飽滿、有彈性，不能呈皺縮、失水狀，且果蒂不能脫落，果實新鮮度佳；挑選較沉重的果實，果肉發育較充實、水分也較多。至於茂谷柑營養？台南場強調，該果富含高膳食纖維、維生素C、有機酸及礦物質等豐富營養成份，除直接剝皮或切片食用外，亦可榨汁飲用，多食用除能幫助消化外，更具多重保健功效。