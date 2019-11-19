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薑田輪作的秘密　友善大地小學生初體驗

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▲南大附小彩虹斑馬志工隊親師生46人，到南化尋找薑田，親自動手挖生薑，區辨大薑、小薑、薑黃的用途，進行探索課程。（圖／記者林悅攝，下同）

▲南大附小彩虹斑馬志工隊親師生46人，到南化尋找薑田，親自動手挖生薑，區辨大薑、小薑、薑黃的用途，進行探索課程。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小彩虹斑馬志工隊，執行教育部「薑主題」跨域探索課程，親師生46人來到南化尋找薑田，親自動手挖生薑，區辨大薑、小薑、薑黃的用途，老師並帶領學生一起烹煮薑母鴨和薑黃飯，小學生直呼真是太好吃了！

一般市面上常見的生薑為廣東薑，又稱為「大薑」，依照生長期長短，分為薑母、老薑、粉薑、嫩薑。指導老師陳怡均表示，由於種薑不能連作，薑農需友善養地，輪作種出好薑，近年來，由於生薑經濟價值不高，導致農民轉種其他作物，薑田日益減少，因此編寫課程將這種友善大地的耕作方式介紹給學生。

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▲南大附小彩虹斑馬志工隊親師生46人，到南化尋找薑田，親自動手挖生薑，區辨大薑、小薑、薑黃的用途，進行探索課程。（圖／記者林悅攝，下同）

所有學生都是首次見到薑田，親自動手挖薑更是人生初體驗，薑田裡此起彼落興奮地叫著：挖到了！挖到了！眾人合力採收數十斤廣東薑。陳怡均老師也準備了有小薑及本島薑之稱的「竹薑」，其香氣與薑味更重；學生並見到了咖哩調味原料之一的薑黃，活動之後各個變身為小小薑農，既挖薑也識薑。

▲南大附小彩虹斑馬志工隊親師生46人，到南化尋找薑田，親自動手挖生薑，區辨大薑、小薑、薑黃的用途，進行探索課程。（圖／記者林悅攝，下同）

學生高霆宇說，全班同學合力煮了一鍋熱呼呼的薑母鴨料理，喝了薑湯馬上讓身體暖和了起來。學生陳玉涵也說，原來薑母鴨不是使用薑片煮母鴨，而是用紅面番鴨的公鴨搭配薑母才正統，他會煮薑母鴨了，回家要煮給家人吃！

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