校園砍80棵樹愛樹團體怒轟！　校方：避免學生被小黑蚊叮



▲高雄愛樹人指出校園清除80棵樹齡約20年樹木 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

長期關注都會樹木生態的高雄愛樹人團長莊傑任指出，高雄中崙國中近日清除了80棵樹齡約20年的樹木，且經問學校校方則表示「因為學生掃落葉很辛苦、蚊蟲傍晚比較多，把樹砍掉是為了學生好」，但整座校園2/3的樹木都被修剪過，這樣的理由讓莊傑任無法接受。

▲高雄愛樹人指出校園清除80棵樹齡約20年樹木 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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高雄愛樹人團長莊傑任表示，在1月16號，在沒有任何工程牴觸下，中崙國中王文霖校長下令把約80棵樹齡約20年的樹全砍了，樹種有小葉欖仁、火焰木、阿勃勒、黑板樹、台灣欒樹、鳳凰木、黃槿、黃連木，占地0.8公頃的樹林完全消失。另外有18株大樹(印度紫檀、黃連木慘遭斷頭修剪)，整座校園2/3的樹木都被修剪過。

莊傑任指出，經詢問中崙國中王文霖校長，校長表示「因為學生掃落葉很辛苦、蚊蟲傍晚比較多，把樹砍掉是為了學生好。」詢問校方總務處表示「我們這次有向中央申請到850萬，將操場重新鋪設，操場水溝工程會牴觸」、「落葉實在太多掃不完，把樹砍掉才會一勞永逸。」

對此砍樹行徑，高雄愛樹人團長莊傑任表示「這些砍樹行為，很明顯地是在操場工程完成後才砍，殘留的70個樹頭距離操場水溝至少1.5米以上，根本就沒有工程牴觸。」認為教育局應撥經費協助校園掃地，而不是同意砍樹，且斷頭修剪已經違反合約規範，應予以重罰。

▲校園中躺著剛被砍下的樹。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而中崙國中校長王文霖解釋，學校修剪的原因，主要是該處小黑蚊肆虐，很多學生被叮咬。第二點是很多樹木，之前曾因颱風有浸水枯萎，因此才予修剪。

高市教育局表示考量中崙國中校內跑道工程所需，於12019年11月29日核定同意移除或修剪樹木，但經現勘發現有未依「高雄市植栽修剪作業規範」進行修剪，及逕行移除本局未核定之樹木之嫌，將依規定議處相關人員，也要求學校於1月22日提出檢討報告。