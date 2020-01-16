學生開冷氣遭制止　3堂課後換她想開被噓　女老師罵「豬狗不如」挨告

▲學校老師因為開冷氣問題，怒罵學生豬狗不如。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

王姓老師發現班上學生違反學校規定開冷氣，請同學關閉，不料過了數小時後，這次換到王老師覺得熱想開冷氣，但學生馬上跳出來「反對」，詢問後發現第一次是小蕙（化名）要求開冷氣，隔天，王老師直接在課堂開罵「豬狗不如」，小蕙認為心靈受到創傷提告。台北地院審理，依公然侮辱罪判王女拘役20日，得易科罰金2萬元。全案仍可上訴。

判決指出，王女擔任台北某國中班導師，2019年4月24日早上第1節課下課發現學生竟無視規定，擅自開啟冷氣，立刻要求關閉，不料到了第3節課，換她想開冷氣時竟遭到阻止，經詢問得知先前是小蕙要求開的，她一氣之下便在隔日於課堂中，當著大家面前怒吼對方「豬狗、禽獸都不如」、「死人骨頭（台語）」。

王女辯稱，她只是要給學生機會教育，那些話語不是針對小蕙，即便言論帶有負面文字，純粹是個人意見表達，否認侮辱學生。小蕙則表示，當天她會錄音，是因為老師常常罵她，想要留有證據。法官勘驗錄音檔案認為，王女身為老師應該要適性教育，不能為了抒發情緒，對身心正在發展的學生辱罵不雅字句，因此判王女拘役20日，得易科罰金2萬元。全案仍可上訴。



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